США ввели новые санкции в отношении Беларуси

Санкции касаются 8 физических и 5 юридических лиц, также введены визовые ограничения в отношении 101 должностного лица режима Лукашенко и их аффилированных с ними лиц. Госдепартамент США призвал к к немедленному и безусловному освобождению всех 1500 политических заключенных в Беларуси, пишет VOA.

В среду госсекретарь Энтони Блинкен объявил о введении новых санкций в отношении Беларуси, отметив, что прошло три года с тех пор, как режим Александра Лукашенко жестоко подавил мирные протесты после фальсификации выборов в стране в 2020 году.



«Соединенные Штаты продолжают поддерживать мужественный народ Беларуси, стремящийся к созданию страны, основанной на верховенстве закона, уважении прав человека и подотчетном демократически избранном правительстве», – говорится в заявлении Блинкена, опубликованном Госдепартаментом.



Санкции введены против восьми физических и пяти юридических лиц «за содействие репрессиям Лукашенко внутри страны и войне России против Украины».



Кроме того, введены визовые ограничения в отношении 101 должностного лица режима и их аффилированных лиц «за подрыв или нанесение ущерба демократическим институтам в Беларуси», включая нескольких судей, ответственных за вынесение политически мотивированных приговоров белорусам за реализацию их основных свобод.



Госдепартамент США призвал к немедленному и безусловному освобождению всех 1500 политических заключенных, содержащихся под стражей режимом Лукашенко, включая Алеся Беляцкого, Виктора Бабарику, Марию Колесникову, Игоря Лосика и Сергея Тихановского.



«С 2020 года режим Лукашенко репрессирует белорусских граждан, арестовывает мирных демонстрантов и общественных лидеров, пресекает деятельность оппозиционных групп и организаций гражданского общества, подвергает задержанных фиктивным судебным разбирательствам, чтобы сохранить незаконно приобретенную власть Лукашенко», – говорится в заявлении Блинкена.



США выразили намерение продолжать поддерживать народ Беларуси в его стремлении к демократическому будущему в свободной стране, где соблюдаются права человека.



Согласно данным Министерства финансов США, в новый санкционный список включены «Белорусский металлургический завод», Департамент финансовых расследований комитета государственного контроля Республики Беларусь и Минский завод гражданской авиации.



Под санкции попала авиакомпания «Белавиа» и самолёт Bombardier CRJ-200ER, которым пользуются белорусские власти. При этом США предоставили «Белавии» генеральную лицензию, позволяющая временно осуществлять с ней трансакции «в целях безопасности гражданской авиации».



За тесные связи с Лукашенко в санкционный список также попал бизнесмен Алексей Олексин и члены его семьи.