Международные эксперты оценивают пересмотр тактики украинских вооруженных сил как обоснованный шаг в контрнаступлении. Отказ от «захватнической стратегии», полученной на Западе, в пользу упора на артиллерийские и ракетные обстрелы является ответом на сложности, которые представляют российские оборонительные позиции. Исходя из информации международных СМИ, эта тактика была изменена по рекомендации союзников Запада, которые видят агрессивное наступление как потенциальное истощение ресурсов Украины.

В отношении данного решения эксперты высказывают различные точки зрения. Филип Бридлав, бывший командующий НАТО в Европе, подчеркивает, что недостаток воздушной поддержки для маневренной войны был одной из ключевых причин адаптации тактики. Запад не снабдил Украину достаточно, чтобы она могла успешно провести маневренные операции, на которые она была обучена.

Иэн Бжезинский, эксперт “Атлантического совета”, считает, что изменение тактики – это нормальная реакция в условиях, когда войска сталкиваются с новыми обстоятельствами и изучают тактику противника.

В результате начала контрнаступления ЗСУ пересмотрели свою тактику. Сделан акцент на более медленном продвижении, при этом активно используется артиллерия. Это направление позволяет снизить потери среди личного состава, так как сокращает прямые столкновения с противником, пишет VOA.