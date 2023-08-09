Счета по домохозяйству обходятся американцам в среднем по $25,000 в год

Исследовательская компания doxo опубликовала отчет, который показывает, что ведение среднего американского домохозяйства обходится в $24,557 ежегодно (примерно $2,046 в месяц).

В то же время, следует отметить, что вышеуказанная сумма составляет 35% медианного дохода американских домохозяйств, равного $70,784.

По мере того как американские домохозяйства продолжают бороться с увеличивающимися расходами, те, кто живет в Гавайях, Калифорнии, Нью-Джерси, Массачусетсе и Мэриленде, могут ощущать большой скачок цен, так как эти штаты возглавляют список самых дорогих, в то время как Западная Вирджиния, Миссисипи, Арканзас, Оклахома и Кентукки значатся как самые доступные.

Отчет, отражающий реальную активность оплаты счетов более чем в 97% почтовых индексов США, раскрывает самые дорогие и самые доступные штаты для проживания американцев на основе средних расходов в месяц на оплату домашних счетов.



Итак, следуя последнему отчету doxoINSIGHTS, три четверти потребителей (73%) говорят, что инфляция влияет на их способность оплачивать счета. 86% потребителей сказали, что они беспокоятся о том, какое влияние окажет инфляция на их финансовое положение в будущем, при этом 72% считают, что потребуется шесть месяцев или дольше, чтобы финансовое положение их домохозяйства улучшилось.

Выводы, представленные в отчете “Рынок оплаты счетов по штатам” 2023 года, включают для каждого штата общие месячные расходы на счета, а также разбивку десяти наиболее распространенных домашних счетов, включая: ипотеку; аренду; автокредит; коммунальные услуги (электроэнергию, газ, воду, а также утилизацию и переработку отходов); страхование на автомобиль; кабельное и интернет-телевидение; мобильный телефон; медицинскую страховку; сигнализацию и охрану; и страхование жизни.

Отчет показывает, что жители Гавайев тратят $3,070 каждый месяц на десять наиболее распространенных домашних счетов, что эта сумма превышает средние расходы в США на 50%. С другой стороны, домохозяйства в Западной Виргинии тратят в среднем $1,530 на вышеуказанные категорий, что на 25,2% ниже среднего по всей стране.