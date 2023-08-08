Google теперь позволяет удалить личную информацию из поиска

Поисковик Гугл предложил пользователям новую функцию удаления чувствительной информации из интернет-поиска. Для того, чтобы ваша личная информация (номер телефона, домашний адрес и т.п.) были удалены из поиска Гугла, следует сделать запрос, после чего ваша просьба может быть удовлетворена и злоумышленники не смогут найти информацию о вас в поисковом индексе.

На протяжении многих лет люди имели возможность запрашивать удаление определенной чувствительной личной информации из поиска, например, в случаях публикации личных данных (доксинг) или информации, такой как номера банковских счетов или кредитных карт, которая может быть использована для финансового мошенничества, говорится в блоге Google.

Согласно новой функции, люди теперь могут запрашивать удаление дополнительных типов информации, если они обнаруживают ее в результатах поиска. Это включает личные контактные данные, такие как номер телефона, адрес электронной почты или физический адрес. Политика Гугла также предусматривает возможность удаления дополнительной информации, которая может представлять риск кражи личности, такой как конфиденциальные учетные данные для входа, если они появляются в результатах поиска.

«Мы обеспокоены доступностью личных контактных данных в сети, они могут использоваться во вредных целях, включая нежелательные прямые контакты или даже физический вред. Наши пользователи выразили желание иметь возможность удалять этот тип информации из результатов поиска в некоторых случаях, – сказал представитель Google. – При получении запросов на удаление мы будем оценивать весь контент на веб-странице, чтобы убедиться, что мы не ограничиваем доступность другой информации, которая имеет широкую полезность, например, в новостных статьях. Мы также будем оценивать, появляется ли контент как часть публичной записи на сайтах правительственных или официальных источников. В таких случаях мы не будем делать удаления.

Важно помнить, что удаление контента из поиска Google не приведет к его удалению из Интернета, поэтому вы можете напрямую связаться с сайтом хостинга.