США подготовили новый пакет военной помощи Украине на сумму в 200 млн долларов

В новый пакет войдут оборудование для разминирования и боеприпасы, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США во вторник объявят о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму в 200 миллионов долларов.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в новый пакет войдут оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот», противотанковых комплексов «Джевелин», реактивные ракеты для РСЗО HIMARS, а также другое оборудование и боеприпасы.

Эти средства высвободились в результате бухгалтерской ошибки при подсчете стоимости военного оборудования из ранее выделенного пакета помощи на сумму в 6,2 миллиарда долларов.

Одновременно, как сообщается, администрация президента США Джо Байдена работает над запросом на дополнительное финансирование Украины, который будет готов для рассмотрения Конгрессом к осени.