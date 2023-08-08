США заявили, что российские удары по Украине наносят ущерб всему миру

В Госдепартаменте заявили, что удары по зерновой инфраструктуре негативно отражаются в первую очередь на развивающихся странах, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США заявили, что российские удары по зерноэкспортной инфраструктуре Украины наносят ущерб людям во всем мире.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что в результате российских ударов на территории Украины было уничтожено 180 тысяч тонн зерна, в том числе 40 тысяч тонн всего за 24 часа.

«Таким образом, когда мы видим, что Россия усиливает свои атаки, они направляются не только на людей в Украине, но и на весь мир. Потому что они наносят удары по зерновой инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, уничтожают зерно», – сказал Миллер.

«Они наносят ущерб не только Украине, – отметил пресс-секретарь. – Они наносят ущерб всем странам мира, в первую очередь развивающимся странам, выживание которых зависит от этого экспорта».