В России задержан протестантский епископ, выступавший против войны в Украине

Как сообщает источник “Новой газеты Европа“, епископ церкви “Новое слово” Альберт Раткин был задержан в Калуге в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному против пастора Юрия Сипко. По данным рассказа сына Раткина Виктора, его отец пока находится под статусом свидетеля и не имеет права комментировать данные дела.

Силовые структуры провели обыски в жилище Раткина, в результате которых было изъято большое количество техники и документов. Супруга Раткина также прошла допрос в качестве свидетеля.

Согласно информации из управления Следственного комитета по Москве, против баптистского епископа Юрия Сипко было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в распространении “фейков” о Вооруженных силах РФ. Согласно версии следствия, в марте прошлого года Юрий Сипко опубликовал видео, в котором утверждалось, что в России идет война. Однако на момент данной информации не было официального подтверждения местонахождения Юрия Сипко. Некоторые источники утверждают, что ему удалось скрыться за границей.

Юрий Сипко является бывшим председателем Союза евангельских христиан-бптистов, а также – бывшим вице-президентом Всемирного баптистского альянса.

Альберта Раткина исключили из числа служителей Российского объединенного союза христиан веры евангельской — пятидесятников в сентябре 2021 года за “нарушение этики”, рассказывал епископ на YouTube-канале «Славянского Сакраменто». В мае 2022 года его автомобиль был облит краской и исписан провоенными знаками V и Z.

Альберт Раткин