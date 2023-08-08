“Впервые с начала войны большинство американцев выступают против помощи для Украины”

Впервые с начала полномасштабной войны большинство американцев выступают против дополнительной помощи для Украины. Об этом сообщает июльский опрос общественного мнения CNN/SRCC (1279 участников с погрешностью около 4%). Причём раскол в отношении Украины снова пошёл по партийной принадлежности.

56% против 43% не одобряют работу Байдена в отношении России и 53–45% не одобряют его работу в отношении Украины. Если вы думаете, что американцам не нравится, что Байден делает недостаточно, то вас ждут сюрпризы. Потому что недовольство зафиксировано с обеих сторон: и слишком много и слишком мало.

Потому что дальше участникам дали два варианта ответа: Америке нужно сделать больше или Америка уже достаточно сделала. 51–48% считают, что Америка уже достаточно сделала (в феврале 62–38% считали наоборот), республиканцы 59–40%, беспартийные 56–43%. А демократы, наоборот, нужно сделать больше – 61–38%.

55–45% считают, что Конгресс НЕ должен больше выделять фонды для Украины. И снова республиканцы 71–29%, беспартийные 55–44%, а демократы, наоборот, за дополнительные деньги 62–38%.

63% считают, что США должны помогать разведданными, 53% обучением, 43% поставкой оружия. И здесь поддержка демократов значительно выше. Например, 61% демократов поддерживают поставки оружия, но только 39% беспартийных и 30% республиканцев.

64% (в том числе 23% сильно) волнуются, что война может привести к атакам России в других местах. 59% (в том числе 15% сильно) волнуются, что война может привести к более масштабной войне в Европе. 56% (в том числе 19% сильно) волнуются, что война угрожает национальным интересам США. 65% (в том числе 19% сильно) волнуются, что война увеличивает угрозу для демократии где-то ещё. Однако в этих вопросах разброс между республиканцами и демократами незначительный.

Получается, что поддержка Украины среди американцев держится в большей степени на демократической партии. Вопрос, почему?

Если верить проукраинским трампистам (ПУТикам), то они уже полтора года рассказывают приблизительно следующее. Байден специально не хочет помогать Украине, но вынужден это сделать в результате давления избирателей. Когда стало очевидно, что республиканский электорат стал сползать в другую сторону, ПУТики быстро переобулись: Байден вынужден помогать в результате давления демократов.

Про Трампа ещё смешнее. Оказывается, что Трамп публично выступает против Украины, чтобы угодить своим избирателям. На самом деле он очень хочет помочь, но тщательно это скрывает. Только странно, что год назад республиканцы поддерживали Украину практически так же, как демократы. Что же пошло не так?

Но в этом нестарческом маразме ПУТики всё равно не могут объяснить причину-следствие, почему именно демократы «давят» на Байдена, и почему республиканцы и беспартийные (!) настроились против? А ведь ответ очевиден. Не демократы давят на Байдена, а Байден задаёт политику, под которую подстраивается большинство демократов. А с другой стороны Трамп уже год настраивает значительную часть республиканцев против Украины, как стадо баранов. А если предположить, что беспартийные в большей степени решают сами, то получается нечто среднее – в минусе для Украины.

А как же Зеленский?

Несколько месяцев назад я давал интервью на украинском телемарафоне, в котором я сказал, что поддержка Украины на тот момент заметно уменьшилась. Один из ведущих сказал, что им (Украине) нужно ещё больше работать, чтобы повлиять на общественное мнение.

Я неоднократно критиковал конкретные ошибки внешней политики администрации Зеленского. Однако нет никаких причин думать, что падение уровня поддержки каким-то образом вина украинского правительства.

Но и обратное тоже верно. Идея того, что Зеленский каким-то образом преуспел в формировании проукраинского общественного мнения в США, в очередной раз не находит никаких фактических подтверждений. И в любом сценарии сложно представить, как Зеленский мог реально нейтрализовать демагогию Трампа, когда мы сами не можем с ним справиться уже 8 лет.

Что дальше?

На самом деле (пока что) ничего. Существует ошибочное мнение, что в демократической стране политики всегда следуют желаниям избирателей. Но Америка представительная демократия. Политику поручается принимать правильные решения, даже если большинство его избирателей против.

И ещё нужно учитывать, что опросы общественного мнения не регистрируют интенсивность позиции избирателей. Кто-то может быть против дополнительной помощи для Украины, но по большому счёту его больше волнует подоходный налог.

Политика Байдена в отношении Украины не меняется уже почти два года, независимо от изменений общественного мнения. Как я уже писал, в Сенате у Украины есть около 89 (из 100) двухпартийных голосов. В Палате ситуация сложнее, но пока что все (210+) демократы и около 150 республиканцев голосуют за Украину и только 70-90 трампистов голосуют против. Спикер МакКарти пока что успешно маневрирует, несмотря на все предыдущие заявления и угрозы отставки. Если этот расклад не поменяется, то не поменяется и политика США.

Многие республиканцы в нижней палате проявили какой-то уровень независимости от Трампа в вопросах внешней политики. Однако есть риск, что Трамп сможет «увеличить температуру» в процессе своей предвыборной кампании и втянуть Украину во внутреннюю политику. Он уже пытается привязать помощь для Украины к фиктивным расследованиям Байдена. Если половина (111) республиканцев не захотят голосовать за «украинские» законопроекты, то по правилам МакКарти не сможет выставить их на голосование.

А ПУТикам я хотел бы добавить немного красненького в глазки. Ни один западный политик не сделал больше для Украины за последние 32 года, чем Президент Байден (даже если кто-то считает, что этого недостаточно). И ни один западный политик не навредил Украине больше, чем это сделал Дональд Трамп, начиная с шантажа 2019 года и заканчивая настоящим саботажем двухпартийной поддержки.

Дмитрий Абрамсон