В Молдове готовятся к высылке большинства сотрудников российского посольства

Молдавские эксперты не исключают, что в дальнейшем дипломатические отношения с Россией могут быть сведены к минимуму, пишет Анна Плотникова из VOA.

Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдовы намерено уменьшить число российских дипломатов, аккредитованных в стране. Поводом стали результаты журналистского расследования о деятельности сотрудников российского МИД в Молдове, несовместимой с дипломатическим статусом.



Глава министерства Нику Попеску в этой связи заявил: «В течение нескольких десятилетий мы были свидетелями и объектами нескольких видов деятельности со стороны РФ, в том числе довольно враждебной политики. В условиях, когда значительная часть дипломатического корпуса другой страны направлена на дестабилизацию ситуации в нашей стране, мы пришли к общему согласию с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничить количество дипломатов из РФ, аккредитованных в Молдове».



В свою очередь, посол РФ в Молдове Олег Васнецов после общения с Нику Попеску заявил, что «ответственные лица, которые принимают такие решения, понимают, чем это все может обернуться в дальнейшем, в двустороннем плане». Наличие большого количества антенн на крыше российского диппредставительства Васнецов объяснил плохой работой телефонии и интернета, вследствие чего посольство РФ вынуждено постоянно обновлять антенны, которые «покупаются на местном рынке, у местных провайдеров».



А официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередной этап осложнения отношений между Кишиневом и Москвой сообщила, что власти России расценивают намерение Молдовы о высылке дипломатов как «необоснованные и недружественные действия, которые не останутся без ответа».