США осудили российские удары по Одессе

Атаки подтвердили готовность Москвы использовать продовольствие в качестве оружия, заявили в Госдепартаменте, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США решительно осуждают эскалационные атаки Россию на Одессу и другие объекты инфраструктуры в Черном море и будут помогать Украине защитить себя, заявили в Госдепартаменте.

«Последствия российских атак на Украину для остального мира никогда не были столь очевидными», – заявил представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.

«Эти злобные удары вновь демонстрируют готовность России использовать продовольствие в качестве оружия в ее незаконной войне против Украины, – продолжил он. – Кремль хочет лишить экономику Украины одного из основных источников дохода, не заботясь о нуждающихся во всем мире, которые ощутят на себе последствия и будут вынуждены платить более высокие цены за продовольствие».

США, их союзники и партнеры не откажутся от поддержки Украины, которая защищает себя, отметил представитель ведомства.

«Мы будем и дальше поддерживать Украину в ее усилиях по восстановлению и реконструкции», – сказал он.

«В то время как мы стремимся помочь Украине восстановиться и найти альтернативные пути для продолжения экспорта зерна на мировые рынки, Кремль по-прежнему полон решимости причинить разрушения, – сказал Миллер. – Пока Россия не выведет свои войска и не продемонстрирует заинтересованность в мире, наша общая обязанность потребовать, чтобы Кремль прекратил свои атаки на Украину и ее народ. Мы должны помочь Украине защитить свою территорию и народ и привлечь Россию к ответственности за страдания, которые она решила причинить многим».