США пообещали защищать территорию НАТО после слов Лукашенко о «вагнеровцах»

В Госдепартаменте назвали безответственным заявление белорусского лидера о том, что «Группа Вагнера» готова нацелиться на Польшу, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США заявили, что они будут защищать каждый сантиметр территории НАТО, после того как белорусский лидер Александр Лукашенко дал понять, что силы «Группы Вагнера» в Беларуси готовы нацелиться на Польшу.

«Это очередное безответственное заявление Лукашенко», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Я не знаю, что тут еще можно увидеть, – сказал Миллер, комментируя высказывания Лукашенко. – Я бы сказал, что в регионе есть единственная страна, которая продемонстрировала не только намерение, но и готовность вторгнуться к соседям, и это Россия, а не Польша и не какая-то другая страна».

«Поэтому я хочу еще раз заявить, что наш альянс с Польшей крепок, – заявил далее пресс-секретарь. – Польша – член НАТО и, конечно же, мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО в случае необходимости».