МАГАТЭ обнаружило мины по периметру Запорожской АЭС

Глава агентства заявил, что присутствие на станции взрывчатых веществ не отвечает стандартам безопасности, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что его сотрудники заметили противопехотные мины направленного поражения, установленные по периметру Запорожской АЭС.

В заявлении МАГАТЭ говорится, что мины были замечены в воскресенье «в буферной зоне между внутренним и внешним периметром» станции.

Агентство сообщило, что при осмотре внутреннего периметра не было обнаружено ни одной мины.

Россия контролирует станцию с первых дней своего вторжения в Украину. МАГАТЭ неоднократно предупреждало о возможности ядерной катастрофы, выступая за принятие мер по обеспечению безопасности на крупнейшей АЭС в Европе.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что, как ему было сказано, решение об установке мин было принято военными и они были установлены на территории, контролируемой военными.

«Присутствие на объекте таких взрывчатых веществ не соответствует стандартам безопасности МАГАТЭ и инструкциям по ядерной безопасности. Оно также создает дополнительное психологическое давление на сотрудников станции – несмотря на то, что, по изначальным оценкам МАГАТЭ, детонация этих мин не должна повлиять на системы ядерной безопасности объекта», – заявил Гросси.