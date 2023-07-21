Стрелков-Гиркин задержан в Москве по обвинению в экстремизме

Мещанский районный суд Москвы арестовал лидера сепаратистов в войне на Донбассе в 2014 году Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Представитель ФСБ в суде заявил, что дело против Стрелкова было открыто 18 июля. Говоря о мере пресечения для Стрелкова в виде ареста, следователь отметил, что подозреваемый ранее служил в “подразделении, которое проводит оперативно-розыскную деятельность”, а значит, владеет конспирацией и может легко скрыться.

В свою очередь, Стрелков просил суд назначить ему домашний арест по состоянию здоровья. “Как офицер службы государственной безопасности, я ни в коем случае не собираюсь скрываться от следствия. Прошу суд учесть, что я в течение девяти лет постоянно проживаю в Москве, никогда не скрывался от органов ФСБ или других органов России”, – сказал он.

Поводом для дела в отношении Стрелкова стали два его поста в телеграме от 25 мая 2023 года, в которых подозреваемый рассуждал о проблематике Крыма и невыплатах денежного довольствия российским мобилизованным. В этих постах эксперты института криминалистики ФСБ и нашли призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

По данным российских СМИ, сотрудники правоохранительных органов провели в квартире Стрелкова обыск.

В опубликованном в телеграм-канале Стрелкова сообщении его жены Мирославы Регинской говорится, что представители Следственного комитета приехали примерно в 11:30 дня.

“Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении, – говорится в ее сообщении. – О местонахождении мужа мне ничего не известно, на связь он не выходил. В момент задержания меня дома не было”.

По ее словам, от друзей ей удалось выяснить, что против Стрелкова выдвинуты обвинения по статье об экстремизме.