Минздрав Украины приостановил сотрудничество с UkrHelp Foundation в США из-за нарушения этических принципов. В фонде обвинения отвергают.

Министерство здравоохранения Украины прекратило сотрудничество с американским благотворительным фондом UkrHelp Foundation из-за потенциальных нарушений этических принципов сбора пожертвований. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. В самом фонде обвинения в неблагочестии отвергают.

UkrHelp Foundation основал и возглавил в штате Вашингтон украинский иммигрант, бизнесмен Алекс Дудко после полномасштабного вторжения России в Украину.

На страницах организации в соцсетях отмечено, что она помогает детям, пострадавшим от российской войны против Украины. Впрочем, фонд также занимался протезированием украинских военных в США.

“Мы получили предложение от UkrHelp Foundation обеспечить протезами в США двух украинских военнослужащих, которые имели ампутацию и нуждались в сложных техниках протезирования. Один защитник имел “высокую” ампутацию ноги, другой – руки”, – рассказали Голосу Америки в украинском Министерстве здравоохранения.

В письмах-приглашениях от фонда было указано, что пациенты получат ценные протезы стоимостью до 55 тысяч долларов. Военные же утверждают, что получили другие протезы. В частности, один из военных сообщил Минздраву, что рассчитывал получить бионический протез руки, однако ему установили механический.

Также у военнослужащих создалось впечатление, что их часто возили на различные мероприятия с целью демонстраций и сбора пожертвований. Такое отношение им не понравилось, говорят в министерстве.

“Учитывая сложившуюся ситуацию, мы решили остановить сотрудничество с UkrHelp Foundation. Возможно, у организаторов были хорошие намерения, но мы расцениваем такие действия как нарушение этических принципов фандрайзинга”, – сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Комментарий украинского военного

Голос Америки пообщался с одним из военных, которого UkrHelp Foundation привезли в США на протезирование – Владиславом Зинкевичем. Он получил ранения во время наступательных действий в Харьковской области, после чего ему пришлось ампутировать правую руку выше локтя.

Владислав утверждает, что ему обещали установить бионический протез руки, однако по приезде в США выяснилось, что он получит механический.

По словам военного, организацией поездки в Соединенные Штаты занимался основатель UkrHelp Foundation Алекс Дудко. Их первая личная встреча состоялась в конце 2022 года в реабилитационном центре в Украине.

“Тогда я ему сказал: если это будет механический протез, мне нет смысла ехать в США. Потому что механический протез мне поставят в Украину, об этом позаботится государство. Алекс меня заверил, что все будет хорошо, и мне поставят самый лучший протез”, – вспоминает Владислав.

Голос Америки ознакомился с письмом-приглашением от UkrHelp Foundation, которое прислали для изготовления американской визы для Владислава Зинкевича. В нем говорится, что ранение военного “требует профессионального осмотра от ведущих специалистов по протезированию в США, работающих с бионикой”.

Далее в документе упомянуто, что UkrHelp Foundation проспонсорирует военному “новый протез руки в США, который будет стоить примерно $55,000” – без уточнения, о каком именно протезе идет речь.

По информации из открытых источников, бионический протез руки в клинике в США может стоить от 20 до 100 тысяч долларов и больше в зависимости от клиники самого протеза, уровня ампутации и других индивидуальных факторов.

“Когда я увидел сумму 55 тысяч долларов, у меня даже не возникло никаких подозрений”, – говорит Владислав. “Изначально я ожидал бионический протез, я постоянно об этом говорил Алексу. К сожалению, я не записывал наших разговоров, потому что доверился человеку. Но по факту он ввел меня в заблуждение”.

В марте 2023 года Владислав вместе с еще одним военным прибыли на лечение в США. О том, что ему будет поставлен механический протез, Владислав узнал уже в больнице в Сиэтле. “Для меня это был шок, – вспоминает военный. – Увидев мою реакцию, Алекс Дудко ответил, что пока мне рано ставить бионический протез, и сначала нужно установить механический”.

Следовательно, знакомые волонтеры посоветовали Владиславу выйти на другой благотворительный фонд в США – Protez Foundation в Миннесоте, который также занимается протезированием украинских военных.

“Их врачи подтвердили, что нет никаких оговорок по установлению мне бионического протеза. Они согласовали все с украинским Минздравом и согласились взять меня под свою опеку”, – говорит военный.

Получив механический протез в Сиэтле, Владислав Зинкевич отправился на лечение в Миннесоту, где ему бесплатно установили уже бионический протез. В мае военный вернулся в Украину.

Комментарий UkrHelp Foundation

Голос Америки обратился за комментарием к основателю UkrHelp Foundation Алексу Дудку. Мужчина отвергает все обвинения.

“В прошлом году мои знакомые из Украины обратились ко мне, чтобы я помог с протезированием украинских военных. Я согласился – старался помочь людям, ездил в Украину, договаривался, чтобы их вывезти оттуда, – рассказывает Алекс. – То, что я обещал своим знакомым, я сделал: вытащил двух парней, и мы сделали им протезирование. Но благодарности за это никакой нет – работаешь, даешь деньги из собственного кармана, тратишь свое время. А благодарности нет. Зачем мне это нужно?”

Алекс отрицает, что договаривался с Владиславом о бионическом протезе.

“Когда мы встретились в реабилитационном центре в Украине, врачи сказали, что ему нельзя ставить бионический протез. На основе этого выслал необходимые документы. Там черным по белому написано, что мы сделаем протез. Но не указано, что мы будем делать бионику, – говорит мужчина. – Владислав подписал все документы. А на его слова, что он хочет именно бионику, я ответил: как сказал врач, сделай сначала обычный протез, а позже сделаешь бионический, в случае необходимости».

Тем не менее, Алексу не понравилось, что после лечения в Сиэтле Владислав решил получить дополнительный бионический протез от другой организации в Миннесоте. Он забрал у кого-то обычный протез здесь, а потом сделал еще один бионический в Миннесоте. Очень нехорошо получилось”.

Алекс Дудко утверждает, что официальное письмо о прекращении сотрудничества от Министерства здравоохранения Украины его организация не получала. При этом добавляет, что он больше не будет заниматься протезированием украинских военных.

“Мои знакомые снова предлагали мне привезти ребят в США, но я отказался. Это не мое основное направление. Наша основная цель – помогать детям в Украине с психическими травмами. Я – бизнесмен, хотел помочь и помогаю Украине, а то, что вылилось на меня со стороны, мне очень неприятно”.

Голос Америки обратился за дополнительными комментариями в клинику Cornerstone Prosthetics & Orthotics в штате Вашингтон, где Владиславу Зинкевичу изготовили механический протез, и к представителям Protez Foundation в Миннесоте, где военный впоследствии получил бионическую руку.

В клинике Cornerstone ответа на запрос не предоставили. В Protez Foundation подтвердили, что установили военный бионический протез и помогают с его последующей реабилитацией.

Остап Яриш, VOA