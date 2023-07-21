США вводят ограничения против Кыргызстана за поставки санкционных товаров в РФ

Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Департамента Казначейства США продолжает принимать жесткие меры в отношении России, нацеленные на ограничение её доступа к критическим технологиям. Эти новые действия следуют за обязательствами, принятыми лидерами стран G7 в начале текущего года.

С целью снижения возможностей России в военной сфере и оборонных структурах, OFAC обозначил ряд компаний, базирующихся в Киргизии, которые играли активную роль в поставках чувствительных компонентов электроники в Российскую Федерацию. Эти компании, среди которых особо выделяются ООО “RM Design and Development” (RMDD), ООО “Siaisi” (CIC) и ZAO GTME Tekhnologii (GTME Tekhnologii), активно сотрудничали с российскими оборонными предприятиями, предоставляя им необходимую техническую базу.

Важно отметить, что OFAC также нацелен на ограничение доступа России к международной финансовой системе и снижение доходов страны от секторов металлургии и горнодобывающей промышленности. Такие меры включают ограничения на финансовые операции и сделки, связанные с этими секторами, что может серьезно повлиять на экономическую стабильность России.

Этот новый виток санкций отражает решительность стран G7 противостоять агрессивным действиям России, особенно в свете её военного вторжения на Украину и нарушения прав человека. Соединенные Штаты продолжают координировать свои усилия с другими странами-участниками G7, чтобы принять общий фронт против российской агрессии и защитить международный мир и стабильность.

Санкции OFAC становятся всё более комплексными и точечными, направленными на уязвимые секторы экономики России, с целью дать ей понять о цене агрессивных действий и возможности негативных последствий. Однако эти действия также вызывают обеспокоенность в отношении дальнейших последствий для глобальной экономики и стабильности, и требуют от мирового сообщества внимательного наблюдения и ответных мер на защиту своих интересов, отмечают американские чиновники.