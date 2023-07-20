Украина рассматривает все приходящие в порты РФ суда в акватории Черного моря как военные цели

Министерствo обороны Украины заявило, что будет рассматривать все заходящие в российские черноморские порты суда как потенциальные военные цели. Об этом сообщается в «Телеграмме» Минобороны Украины.

«Российская Федерация вновь жестоко нарушила универсальное право на свободное судоходство, признанное во всем мире, и сознательно подрывает продовольственную безопасность, осудив на голод миллионы людей, – говорится в распространенном сообщении Минобороны Украины. – Открыто угрожая гражданским судам, которые перевозят продукты питания из украинских портов, совершая ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах и создавая военную угрозу на торговых маршрутах, Кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов, направляющихся в акваторию Черного моря к морским портам РФ и украинским морским портам, которые находятся на временно оккупированной Россией территории Украины. Полная ответственность за все риски лежит на российском руководстве».

По словам представителя Минобороны Украины, судьба крейсера “Москва” «доказывает, что силы обороны Украины имеют необходимые средства для отражения российской агрессии на море».

«Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, направляющиеся в акваторию Черного моря к морским портам Российской Федерации и украинским морским портам, находящимся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками, – сказано в сообщении украинского военного ведомства. – Кроме того, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальском проливе Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже опубликована».

Министерство обороны Украины обращается к международному сообществу и всем заинтересованным сторонам с просьбой принять необходимые меры для прекращения российской агрессии и обеспечения свободного судоходства в Черном море. В то же время, Министерство обороны Украины заявляет о готовности использовать необходимые средства для защиты суверенитета и территориальной целостности страны на море.

Всю последнюю неделю российские войска наносят серьезные удары по южной части Украины, включая морские порты и инфраструктуру морских грузоперевозок. Отдельно стоит отметить, что новая агрессивная тактика РФ в войне против Украины осуществляется после отказа России обновлять «зерновую сделку» с Киевом.