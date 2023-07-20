Что нужно знать людям с инвалидностью о Medicaid и мошенничестве?

А вы знали, что июль Месяц гордости людей с инвалидностью? В связи с этим Федеральная торговая комиссия (FTC) опубликовала предостережение для этой уязвимой группы людей касательно мошенничества с Medicaid, которое может затронуть миллионы людей с ограниченными возможностями.

Чтобы убедиться, что у людей была страховка во время пандемии Covid-19, штаты должны были оставить людей зарегистрированными в Medicaid, но это требование было постепенно отменено. Теперь люди, имеющие право на Medicaid, теперь должны повторно зарегистрироваться.

Если они не имеют права на Medicaid, им необходимо найти новую страховку. А это значит, что они могут стать легкой мишенью для мошенников. Чтобы избежать мошенничества, вот что нужно знать:

1) Medicaid не взимает плату за продление или регистрацию. Агентство Medicaid вашего штата может позвонить, отправить текстовое сообщение или электронное письмо для продления. Но он не будет запрашивать деньги или информацию, такую как номер вашей кредитной карты или банковского счета. Узнайте о правах на этом сайте.

2) Начните с HealthCare.gov, если вам нужна новая страховка. HealthCare.gov сравнивает планы страхования, покрытие, цены и ваши права. Он запрашивает только ваш ежемесячный доход и возраст, чтобы дать вам ценовое предложение. Не сообщайте свой банковский счет или номер кредитной карты, чтобы получить расчет стоимости медицинского страхования. Это мошенничество.

3) Мошенники пытаются продавать планы медицинских скидок, которые не являются медицинской страховкой. Планы медицинских скидок взимают ежемесячную плату за предполагаемые скидки на некоторые медицинские услуги или продукты из списка поставщиков. Они не заменяют медицинскую страховку. Некоторые планы просто берут ваши деньги, почти ничего не давая взамен. Если кто-то заставляет вас быстро подписаться на план медицинских скидок, это красный флаг.

Как всегда, FTC предупреждает, что если вы обнаружите мошенничество, сообщите об этом в Федеральную торговую комиссию по адресу.