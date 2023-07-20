США, ЕС и Канада ввели санкции против Никиты Михалкова и Филлипа Киркорова

Власти США, ЕС и Канада ввели санкции против десятков российских юридических и физических лиц, в том числе экс-главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, Никиты Михалкова, Филиппа Киркорова, Ивана Охлобыстина и Иосифа Пригожина. Об этом сообщают Минфин США, Евросоюз и правительство Канады.

Под американские ограничения, кроме Кудрина, попали первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков, гендиректор алмазодобывающей компании “Алроса” Павел Маринычев, замглавы Минфина РФ Леонид Горнин и заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Среди российских юридических лиц под санкции США попали АО “Курганприбор”, Климовский патронный завод, центр лазерных систем и комплексов “Астрофизика”, завод “Арсенал”, банки Тинькофф-банк, “Солидарность”, Локо-банк и “Юнистрим” и еще более 90 предприятий и организаций военно-промышленного комплекса РФ.

В то же время, США исключили из санкционного списка бывшего члена совета директоров ФК “Открытие” Андрея Голикова и экс-члена наблюдательного совета этой финорганизации Елену Титову. Их удалили из санкционного реестра в связи с уходом с должностей в ФК “Открытие”.

В список санкций от Канады внесены главы российских Минобрнауки и Минкультуры Валерий Фальков и Ольга Любимова, певцы Тимати, Валерия, Юлия Чичерина, Александр Скляр и актер Дмитрий Харатьян. Под санкции Канады также попали банк “Тинькофф”, платежная система “Мир”, операторы связи “Мегафон”, МТС, “Теле2” и “Билайн”.

В санкционный реестр Евросоюза внесены глава ФСИН Аркадий Гостев, начальник ИК-6 во Владимирской области (в ней отбывает наказание Алексей Навальный – НВ) Дмитрий Ножкин и трое его заместителей, ГУ МВД Москвы и департамент информационных технологий Москвы. Также ЕС ввел санкции против руководителя lепартамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко и заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

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