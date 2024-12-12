В Украине евангельского верующего приговорили к трем годам тюрьмы по делу об уклонении от мобилизации.

Коминтерновский районный суд Одесской области вынес приговор по делу об уклонении от призыва на военную службу в период мобилизации. На скамье подсудимых оказался уроженец Одессы, имя которого не называется, его признали виновным в уклонении от мобилизации.

Обвиняемый получил повестку на службу, но отказался от прохождения военной службы, ссылаясь на свои религиозные убеждения. По его словам, он является членом евангельской христианской церкви, а его вера запрещает брать в руки оружие и приносить присягу. Ранее подсудимый проходил альтернативную службу. После объявления всеобщей мобилизации он неоднократно обращался с заявлениями в территориальный центр комплектования с просьбой о предоставлении альтернативной службы, но получил отказ.

Обвиняемый утверждает, что являлся по всем повесткам, однако отказался от прохождения службы, так как это противоречит его религиозным убеждениям.

Во время судебного заседания мужчина ссылался на статью 35 Конституции Украины, гарантирующую свободу вероисповедания и право на альтернативную (невоенную) службу. Свидетели, включая представителей церкви, присутствующие на суде, подтвердили, что обвиняемый является активным членом религиозной общины, отличается честностью и ответственностью.

Прокурор заявил, что обвиняемый сознательно уклонялся от мобилизации, что нарушает порядок комплектации Вооружённых сил Украины и является уголовным правонарушением.

Суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы.

Вопрос альтернативной службы в Украине остаётся сложным с точки зрения законодательного регулирования. Дело евангельского верующего привлекло внимание общественности, поскольку связано с правом на свободу совести в условиях военного положения.