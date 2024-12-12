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Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

В Украине евангельского верующего приговорили к трем годам тюрьмы по делу об уклонении от мобилизации.

Коминтерновский районный суд Одесской области вынес приговор по делу об уклонении от призыва на военную службу в период мобилизации. На скамье подсудимых оказался уроженец Одессы, имя которого не называется, его признали виновным в уклонении от мобилизации.

Обвиняемый получил повестку на службу, но отказался от прохождения военной службы, ссылаясь на свои религиозные убеждения. По его словам, он является членом евангельской христианской церкви, а его вера запрещает брать в руки оружие и приносить присягу. Ранее подсудимый проходил альтернативную службу. После объявления всеобщей мобилизации он неоднократно обращался с заявлениями в территориальный центр комплектования с просьбой о предоставлении альтернативной службы, но получил отказ.

Обвиняемый утверждает, что являлся по всем повесткам, однако отказался от прохождения службы, так как это противоречит его религиозным убеждениям.

Опря

«Победа Украины начинается с честности церкви»

Во время судебного заседания мужчина ссылался на статью 35 Конституции Украины, гарантирующую свободу вероисповедания и право на альтернативную (невоенную) службу. Свидетели, включая представителей церкви, присутствующие на суде, подтвердили, что обвиняемый является активным членом религиозной общины, отличается честностью и ответственностью.

Прокурор заявил, что обвиняемый сознательно уклонялся от мобилизации, что нарушает порядок комплектации Вооружённых сил Украины и является уголовным правонарушением.

Суд признал подсудимого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы. 

Вопрос альтернативной службы в Украине остаётся сложным с точки зрения законодательного регулирования. Дело евангельского верующего привлекло внимание общественности, поскольку связано с правом на свободу совести в условиях военного положения.

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