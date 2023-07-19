Малый и средний бизнес в Украине получит $230 млн от США

США объявляют о дополнительных инвестициях в экономику и реконструкцию Украины в размере $230 миллионов.

Глава Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр объявила о том, что Соединенные Штаты намерены просить Конгресс для предоставления дополнительных $230 миллионов для поддержки экономики и реконструкции Украины, путем укрепления производительности частного сектора, создания новых рабочих мест и повышения экспорта.

В результате полномасштабного военного вторжения России, украинская экономика сократилась примерно на 31 процент в 2022 году, столкнувшись с серьезными проблемами безработицы. С этим финансированием USAID предоставит техническую помощь украинским компаниям для расширения их деятельности, соблюдения норм Европейского союза в отношении экспорта продукции и услуг в Европу и в конечном итоге создания рабочих мест для большего числа украинцев. USAID также будет сотрудничать с финансовыми институтами для предоставления грантов и технической помощи, необходимой этим компаниям для роста и развития будущего Украины.

USAID также будет способствовать развитию “сильной, разнообразной и открытой украинской экономики”, укрепляя экосистему поддержки бизнеса и помогая малым, средним и крупным украинским предприятиям стать более конкурентоспособными и устойчивыми. Отемчается, что малые предприятия являются основным источником экономической активности и занятости в Украине. USAID будет поддерживать развитие рабочей силы, включая обучение, нацеленное на создание приблизительно 100 000 новых рабочих мест, что способствует укреплению экономики и увеличению доходов государства, что, в свою очередь, может снизить необходимость во внешней помощи.

Новая программа финансирования подтверждает обязательства Соединенных Штатов перед народом Украины. С момента полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года Соединенные Штаты, через USAID, предоставили Украине более $23 миллиардов гуманитарной, экономической и развивающей помощи.