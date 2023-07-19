Oдесский военком, семья которого купила недвижимость в Испании, незаконно обогатился на $5 млн

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАЦАБ) планирует представить “обоснованный вывод” о незаконном обогащении руководителя Одесского регионального центра комплектования военнослужащих ВСУ, Евгения Борисова. Данное расследование является рекордным в обнаружении фактов незаконного обогащения – сообщается о краже 188 миллионов гривен (свыше $5 млн).

Об этом на дискуссионной платформе BrainHub в Медиацентре Укринформ сообщил председатель НАЦАБ, Александр Новиков.

“Лишь один объект, купленный в Испании на деньги этого индивидуума для своей матери, оценивается в 3 миллиона 700 тысяч евро. Это произошло 15 декабря прошлого года, когда Украина ежедневно находилась под обстрелами российских войск. И таких объектов еще несколько. Все они стоят не менее полумиллиона евро”, – подчеркнул председатель НАЦАБ.

Александр Новиков отметил, что согласно объяснениям, средства якобы были сформированы через предоставление займов членам семьи руководителя Одесского регионального центра комплектования военнослужащих ВСУ, Евгения Борисова.

“Общая сумма займов составляет 4 миллиона 200 тысяч долларов. Эти займы предоставлены различными предпринимателями. Один из них, например, совладелец клуба ‘Ибица’, предоставил военному из Одессы займ на 1 миллион долларов. При этом никакими сведениями от налоговой не подтверждается наличие соответствующих сумм у вышеуказанных лиц. Более того, некоторые соглашения о займах, предоставленные нам, якобы для подтверждения наличия средств, были подписаны в городе Одесса этими гражданами, которые фактически отсутствовали в Одессе во время подписания”, – пояснил он.

Кроме того, Александр Новиков заявил, что в деятельности Одесского подразделения установлены не только факты незаконного обогащения, но и организации целых каналов незаконного выезда за границу.

Он подчеркнул, что все материалы будут переданы правоохранительным органам, и выразил надежду на быстрое расследование и конфискацию активов в соответствии с решением суда.

“Мы надеемся, что Государственное бюро расследований, которое занимается расследованием этих фактов относительно этого лица, проведет срочное расследование, направит дело в суд, и все эти виллы в Испании, офисные помещения, автомобили будут конфискованы в соответствии с решением суда”, – добавил Александр Новиков.

По словам председателя НАЦАБ, на данный момент, в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны, инициированного, в том числе, министром обороны Украины, НАЦАБ совместно с другими правоохранительными органами “осуществляют мониторинг образа жизни 100% всего руководящего состава” всех уровней центров комплектования украинской армии.

Ранее “Украинская правда” опубликовала расследование о роскошной жизни “Батальона Испания” (так в Украине называют группу сверх-богатых олигархов, скрывающихся от войны в Испании).