В Крыму массивный пожар на складе боеприпасов

На аннексированном полуострове возле города Старый Крым прямо сейчас горит и взрывается склад боеприпасов.

По информации канала “Крымский ветер”, в склад боеприпасов, который расположен на полигоне возле Старого Крыма на востоке полуострова, было три “прилета” – попадания ракет или беспилотников. Российские военные перекрыли дороги в районе склада, в том числе трассу “Таврида”, которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь. Власти объявили об эвакуации жителей четырех населенных пунктов, прилегающих к складу – это более двух тысяч человек.

О версиях взрыва на складе боеприпасов в аннексированном Крыму – Настоящему Времени рассказал украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев: он сам служил в Крыму и непосредственно на горящем складе.