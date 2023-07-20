США ввели новые санкции против РФ в целях ограничения ее военного потенциала

Меры, о которых объявили Госдепартамент и Министерство юстиции, касаются почти 120 физических и юридических лиц, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

Госдепартамент и Министерство финансов ввели санкции в отношении почти 120 физических и юридических лиц. Цель этих мер, о принятии которых было объявлено в четверг, – привлечь Москву к ответственности за незаконное вторжение в Украину и ослабить военный потенциал РФ.



Новые санкции ограничат доступ России к важнейшим материалам, ограничат производство и экспорт энергии, а также использование Россией международной финансовой системы. Кроме того, принимаются меры против лиц, причастных к уклонению от санкций и их обходу.



«С тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Соединенные Штаты совместно с нашими союзниками и партнерами предприняли беспрецедентные шаги, чтобы навязать России издержки и добиться ответственности физических и юридических лиц, поддерживающих ее незаконную войну, – отмечается в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованном в четверг. – Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».



«Сегодняшние действия представляют собой еще один шаг в наших усилиях по ограничению военного потенциала России, ее доступа к боевым припасам и ее экономического положения», – говорится в заявлении заместителя министра финансов Уолли Адейемо.

Санкции Минфина введены против целого ряда предприятий оборонного сектора, поставщиков и разработчиков продукции двойного назначения, включая четыре предприятия в Кыргызстане, которые поставляли РФ полупроводники и компьютерные программы.



Кроме того, введены санкции против финансовых институтов, расположенных в России, чтобы снизить способность РФ поддерживать доступ к мировой финансовой системе.



В их числе – АО «Тинькофф Банк», который частично принадлежит Владимиру Потанину. «Тинькофф Банк» попал под санкции ЕС и Великобритании в феврале и мае 2023 года соответственно.



Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) также ввело санкции против целого ряда физических лиц, включая бывшего министра финансов и главу Счетной палаты Алексея Кудрина, первого заместителя главы Минэнерго Павла Сорокина, и первого заместителя министра экономического развития Илью Торосова.