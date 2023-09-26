В результате атаки ВСУ на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе погибли как минимум 9 человек, 16 получили ранения, включая российских генералов. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном комментарии для украинской службы Голоса Америки.

“Среди раненых находится командующий группировкой генерал-полковник (Александр) Романчук, состояние которого очень тяжелое. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков находится в бессознательном состоянии. Количество пострадавших среди обычных военнослужащих, которые не являются сотрудниками штаба, пока устанавливается. Это военные, которые выполняют службу охраны и другие обязанности, они не входят в тот список, который я вам озвучил”, – сообщил Кирило Буданов Голосу Америки.

Александр Романчук является командующим группировкой российских сил на Запорожском направлении и получил звание генерал-полковника в 2023 году. Генерал-лейтенант Олег Цеков – командир Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

Тем временем Буданов не подтвердил информацию о возможной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмирала Виктора Соколова. Информации о его состоянии на данный момент нет в ГУР.

На вопрос о роли партизан и местных жителей в планировании атаки, Буданов ответил, что разведка собирает данные со всех источников. “Понятно, что агентурные источники – одни из основных”, – добавил он.

Тем временем начальник ГУР отказался комментировать, использовались ли западного производства ракеты при атаке на штаб Черноморского флота РФ.

“Тут я должен воздержаться от ответа, думаю, вы меня понимаете”, – сказал он.

Напомним, 22 сентября в Севастополе произошли несколько взрывов. Российская оккупационная власть сообщила о ракетном ударе по штабу Черноморского флота РФ. Вооруженные силы Украины позднее подтвердили удар по штабу Черноморского флота России в оккупированном Севастополе.