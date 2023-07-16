Вблизи Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,2

Национальная метеорологическая служба в Анкоридже выпустила предупреждение о цунами и отменила его утром в воскресенье, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Вблизи полуострова Аляска поздно вечером в субботу произошло землетрясение магнитудой 7,2.



По предварительным данным, оно имело место примерно в 55 милях к юго-западу от Санд-Пойнта, сообщила Национальная метеорологическая служба.



Первоначально Геологическая служба сообщила в «Твиттере», что магнитуда землетрясения составляла 7,4.



Подземный толчок имел место приблизительно в 22:48 по местному времени.



Национальная метеорологическая служба в Анкоридже выпустила предупреждение о цунами, сообщив, что существует риск «значительного затопления». Это предупреждение было отменено утром в воскресенье.



Землетрясение произошло в районе Алеутских островов, где сильные толчки являются обычным явлением, отмечается в кратком описании случившегося, подготовленном Геологической службой (USGS).



«С 1900 г. в пределах 250 км от инцидента 16 июля 2023 г. произошло еще девять землетрясений с магнитудой M7 и выше», – говорится в сводке USGS.



По словам представителей USGS, 1 апреля 1946 г. на расстоянии около 93 миль произошло землетрясение магнитудой 8,6, вызвавшее цунами, которое «разрушило маяк на острове Унимак, пять человек погибли». В результате цунами, вызванного этим землетрясением, погибли еще 159 человек на Гавайях и один человек в Калифорнии, говорится в сводке.



Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 9,2 на стыке Тихоокеанской и Северо-Американской плит 27 марта 1964 г. стало вторым по силе из всех землетрясений, когда-либо зарегистрированных современными сейсмическими приборами.