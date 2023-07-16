Украина ведет ожесточенные бои в Харьковской области

Замминистра обороны страны Анна Маляр также сообщила, что что украинские войска постепенно продвигаются вперед в районе Бахмута, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В воскресенье Украина заявила, что ее войска держат оборону, противостоя наступлению российских оккупантов в районе города Купянск на востоке страны, а также отметила постепенное продвижение украинских сил в районе Бахмута.



«Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне, – сказала заместитель министра обороны Анна Маляр. – Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются … по несколько раз в сутки».

Тем временем, как сообщили власти Харьковской области, в воскресенье по меньшей мере 4 человека получили ранения в результате российского обстрела.



Глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил в «Телеграме», что четыре человека получили ранения и возник пожар. По его словам, медики госпитализировали трех человек с осколочными ранениями и одному человеку оказали помощь на месте.



Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что всего в результате обстрела южной части города в Основинском районе пострадали семь человек.



В воскресенье представитель южного командования ВСУ в специальном заявлении сообщил, что на одном из участков южного фронта украинские войска продвинулись более чем на километр.



Напомним, что в прошлом месяце Украина начала контрнаступление, но признала, что бои идут тяжело, и призвала союзников предоставить ей больше дальнобойного оружия и артиллерии.



Однако Маляр отметила, что украинские войска «постепенно продвигаются вперед» в районе Бахмута.



«На южном фланге в районе Бахмута, ежедневно есть продвижение. На северном фланге пытаемся удержать занятые позиции, враг атакует», – сказала она.



Город, в котором когда-то проживало 70 тыс. человек и который славился своими соляными шахтами, был разрушен в результате самой продолжительной и кровопролитной битвы нынешней войны.



«В самом Бахмуте мы обстреливаем врага, враг – нас», – сказала Анна Маляр.