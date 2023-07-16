Уверенность украинцев в освобождении оккупированных территорий возросла

89 процентов украинцев, опрошенных в Украине Центром исследований общественного мнения Чикагского университета (NORC), считают неприемлемым передачу России части территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года в обмен на мир.

Вадим Волос, вице-президент Центра исследований общественного мнения Чикагского университета (NORC), рассказал в интервью Русской службе «Голоса Америки» об отношении украинцев к миру с Россией, НАТО и к фигуре Степана Бандеры.

За последний год число украинцев, уверенных в том, что вооруженным силам страны удастся вытеснить Россию с оккупированных ею территорий, выросло. Таков результат нового опроса, проведенного в Украине NORC. Опрос проводился летом/осенью прошлого года и в апреле 2023 года на территориях, контролируемых Украиной.



«Мы спросили – удастся ли Украине вытеснить российские войска со своей территории? – рассказал Вадим Волос. – Такая уверенность осенью 2022 года была у 70 процентов респондентов. Сейчас эта цифра поднялась до 79 процентов. Остальные считают, что мало что поменяется до конца года, либо совсем небольшой процент считают – что Россия захватит еще больше территорий. То есть, сейчас, по сравнению с осенью, мы видим тренд на повышение на 9 процентов».



При этом 89 процентов опрошенных считают неприемлемым передачу России части территорий, захваченных после 24 февраля 2022 года в обмен на мир.



«Мы задавали вопросы по стратегическим направлениям для будущего Украины, по безопасности, союзам, и так далее, – рассказал эксперт. – Ожидаемо, что очень большая поддержка есть по членству в Евросоюзе. Там самая сильная поддержка, при чем, как среди украиноязычных, так и среди русскоязычных украинцев».

По словам Вадима Волоса, «более 70 процентов поддерживают вступление Украины в НАТО, но тут есть разница между украиноязычными (порядка 80 процентов) и русскоязычными (примерно 50 процентов). Нейтралитет – не такой уж непопулярный вариант: около 35 процентов всех опрошенных поддерживают нейтральный статус Украины, но, это важно – при гарантиях безопасности со стороны Запада».



«Я могу сказать, что я опросами в Украине занимаюсь очень давно, – отметил Вадим Волос, – и могу констатировать, что поддержка НАТО со времени Майдана, аннексии Крыма и с начала нынешней фазы конфликта поднялась очень сильно. Раньше лишь западные области Украины поддерживали вступление в НАТО, а юг, восток, и даже Киев более скептически к этому относились. Но после конфронтации с Россией поддержка НАТО очень выросла».

Согласно опросу NORС, украинцы стали также гораздо лучше относится к историческим событиям и фигурам, символизирующим независимость Украины и украинский национализм. Так, подавляющее большинство опрошенных положительно относятся к обретению Украиной независимости после распада Советского Союза. 78 процентов украиноязычных и 51 процент русскоязычных жителей страны положительно оценивают роль в истории Украины Степана Бандеры.

«Бандера, как мы знаем, был украинским националистическим лидером во время Второй мировой войны; там было сотрудничество с Гитлером, и так далее, – напомнил эксперт. – Среди украинцев всегда было двойственное отношение к нему, и в течение последних 10–15 лет меньшинство украинцев считало его роль в истории позитивной. Теперь же большинство украинцев считает, что он был положительной фигурой. С точки зрения аналитики это интересный момент: с момента российского вторжения национализм и патриотизм стали очень сильными факторами в общественном мнении Украины».

«Конечно, в этом вопросе также сохраняется разница между украиноязычными и русскоязычными украинцами, и также сохраняются региональные различия между западной Украиной и южной и восточной, – пояснил Вадим Волос. – Тут также нужно иметь ввиду другой фактор: в рамках этого опроса мы спрашивали людей о том, какой эффект произвела война на их экономическое положение, на их работу, доход, на состояние их жилья, на здоровье и жизнь их близких, и так далее. И, так как военные действия преимущественно идут на юге и востоке страны, они оказали более сильное воздействие на русскоязычное население, чем, например, на украинцев на западе страны. Я думаю, что все эти факторы, националистические фигуры, которые символизируют независимость Украины, не случайно идут параллельно с сопротивлением и продолжающимися военными действиями».

Часть опроса NORС была посвящена экономическим и социальным аспектам жизни украинцев.

«Большинство опрошенных почувствовали на себе экономическое воздействие войны, – рассказал эксперт. – Примерно треть потеряла работу, и это примерно совпадает с официальной статистикой, согласно которой уровень безработицы сильно вырос. У большинства населения Украины зафиксирована потеря или сокращение доходов. У каждого десятого украинца в семье был человек, который либо погиб, либо получил ранения в результате конфликта. Эффект вооруженных действий на жизнь и экономический статус людей очевиден».

«Обычно те, кто проводят опросы в США, любят задавать вопрос: как вы оцениваете направление страны? Куда идет нация?», – поделился Вадим Волос. – И когда я включал этот вопрос в наше исследование, некоторые американские коллеги возражали: как можно у людей спрашивать о направлении страны, когда там идет война? Тем не менее, моя гипотеза заключалась в том, что украинцы сохраняют определенный оптимизм. И эта гипотеза подтвердилась, когда большинство на этот вопрос отвечало, – что не смотря на все испытания, страна находится на правильном пути».

«И еще один момент, связанный с будущим Украины, – продолжил эксперт. – Мы знаем, что во время саммита НАТО поднимался вопрос о реформах, в частности, о борьбе с коррупцией в Украине. Согласно опросам, коррупция – вторая по значимости проблема после российского вторжения, при чем по степени серьезности они не очень сильно друг от друга отличаются. То есть, можно предположить, что в будущем люди хотели бы решить эту проблемы, и чтобы этот вопрос был включен в переговоры о членстве в НАТО и необходимых реформах. Это, конечно, поразительно, когда 9 из 10 опрошенных называют коррупцию одной из важнейших проблем в стране».

Во время опроса респондентов спрашивали, на каком языке они предпочитают отвечать (86 процентов предпочли украинский язык, 14 – русский). Большинство опрошенных заявили, что предпочитают, чтобы в Украине был один государственный язык – украинский. В то же время русскоязычные украинцы выступают за предоставление русскому статуса «языка меньшинства». Правило, согласно которому в регионе, где 10 процентов или более жителей говорят на другом языке, их языку предоставлялся особый статус, было отменено в Украине вскоре после смены власти в 2014 году, что вызвало тогда критику со стороны Евросоюза. По данным опроса, определенная поддержка возвращения такой практики сохраняется и сегодня.

«Около 45 процентов опрошенных говорят, что в тех регионах, где говорят на других языках, хорошо было бы предоставить этим языкам статус меньшинства, – рассказал Вадим Волос. – То есть в обществе есть определенная поддержка таких мер, что удивительно, учитывая происходящий конфликт с Россией. Это очень интересный факт, который мы выявили в ходе нашего исследования. Это, я бы сказал, проявление определенной мудрости, которую мы не всегда видим в опросах общественного мнения».

Михаил Гуткин, VOA