В Краснодаре во время утренней пробежки застрелили 42-летнего Станислава Ржицкого, капитана 2-го ранга и замначальника городского отдела по мобилизационной работе. Ржицкий был внесен в базу “Миротворец” летом 2022 года, украинские журналисты-расследователи указывали, что он мог быть причастен к обстрелу Винницы 14 июля, жертвами которого стали 27 человек.

Подлодка, на которой служил Ржицкий, – “Краснодар”, оснащенная ракетами “Калибр” и базирующаяся в Севастополе. При этом близкие убитого утверждают, что он написал рапорт об увольнении из армии за два месяца до полномасштабной войны, а по документам был уволен в августе 2022-го.

На следующий день после убийства Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемого в убийстве экс-капитана. Сообщается, что Ржицкого застрелили 10 июня во время утренней пробежки возле спорткомплекса “Олимп”, он умер на месте.

Сообщается, что Ржицкий использовал спортивное приложение и выкладывал в сеть отчеты о своих пробежках. Бегал он обычно по одному и тому же маршруту и убийца давно следил за капитаном, знал его маршруты и намеренно выбирал место, которое не будет охвачено камерами наблюдения.

После убийства сотрудники полиции отсмотрели записи камер видеонаблюдения на ближайших зданиях. Выяснилось, что подозреваемый все-таки попал в их поле зрения: полиция арестовала “уроженца Украины”, некого Сергей Денисенко, у которого при аресте был обнаружен пистолет.

По факту убийства управление СК РФ по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело (статья 105 УК РФ).