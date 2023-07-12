Президент Байден: наша приверженность Украине не станет слабее

Выступая в Вильнюсском университете по итогам саммита НАТО, президент подчеркнул, что альянс стал сильнее, чем когда-либо в истории, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден на саммите в Вильнюсе выступил с речью, в которой рассказал о том, как США вместе с их союзниками и партнерами поддерживают Украину, защищают демократические ценности и принимают меры для решения глобальных проблем.



Выступая в Вильнюсском университете, Байден заявил, что «сегодня наш союз остается оплотом глобальной безопасности и стабильности, как это было на протяжении более семи десятилетий».

«Сегодня наш союз остается оплотом глобальной безопасности и стабильности, как это было на протяжении более семи десятилетий. (Альянс) НАТО сильнее, энергичнее и, да, более сплочен, чем когда-либо в своей истории, – продолжил он. – Действительно, (НАТО) имеет большее значение для нашего общего будущего. Это произошло не случайно».



По словам Байдена, президент России Владимир Путин думал, что альянс распадется, но вместо этого США создали коалицию из более чем 50 стран для поддержки суверенитета Украины.



Президент также подчеркнул нерушимость 5 статьи Устава НАТО.



«Нападение на одного – это нападение на всех, и каждый член НАТО знает, что отрицать силу нашего единства невозможно», – напомнил он.



«Вот уже почти полтора года российские войска творят злодеяния, в том числе преступления против человечества, но народ Украины остается несломленным, – сказал Байден. – Украина остается независимой, она остается свободной, и США создали коалицию из более чем 50 стран для того, чтобы Украина защищала себя не только сейчас, но и в будущем».



«Мы не будем колебаться, – констатировал Байден. – Наша приверженность Украине не ослабнет. Мы будем отстаивать свободу и свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется».