Что в этом году готовит калифорнийское лето?

Климат Калифорнии, особенно лето, становится все более жарким и засушливым. Калифорнийцы скорее всего опять столкнутся со взаимосвязанными проблемами, такими как лесные пожары, дым от лесных пожаров, жара, перебои в подаче электроэнергии и опасное состояние воды. Эти условия повлияют на многие из наиболее подверженных риску групп населения Калифорнии.

На еженедельном брифинге EMS 29 июня, проведенном с Управлением по чрезвычайным ситуациям губернатора Калифорнии (Cal OES) и Listos California приглашенные спикеры рассказали о ресурсах, доступных для помощи сообществам для подготовки к опасностям, связанным с климатом; группа партнеров Listos California из сообществ, пострадавших от экстремальных погодных условий, поделились своим опытом и извлеченными уроками.

С началом летнего сезона Управление по чрезвычайным ситуациям губернатора Калифорнии работает над тем, чтобы люди были в безопасности во время волны экстремальной жары.

Альф ЛаМонт из LaMont Digital представил пакет графических материалов “Лето безопасности”, в котором даны советы о том, как обеспечить готовность и безопасность людей во время потенциальных чрезвычайных ситуаций летом: лесных пожаров, наводнений, отключений электроэнергии и высоких температур. Они напечатаны на английском, испанском и более чем дюжине других языков и доступны на ListosCalifornia.

“В Калифорнии мы на самом деле не ожидаем увидеть много рекордных температур до конца сезона,” — сказал метеоролог Национальной метеорологической службы Брейден Мердок, сославшись на “пасмурный июнь”, “безоблачный июль” и “туман” для значительной части августа.

“Обычно наши самые сильные тепловые воздействия приходятся на конец августа и начало сентября,” — сказал он. Но высокие температуры приводят к слабому ветру, поэтому у нас нет того морского бриза, который помогает нам остыть.”

“Думайте об этом больше как о марафоне, чем как об индивидуальном спринте,” – сказал он.

По его словам, вторая половина 2023 года, когда до сих пор были относительно низкие температуры, теперь приведет к усилению таяния снега в Сьерре. Штат уже перекрыл некоторые участки реки.

“Лето становится жарче и суше, и семьи захотят освежиться в воде,” — сказала заместитель директора Cal OES по кризисным коммуникациям и связям с общественностью Дайана Крофтс-Пелайо. — “Но сейчас это очень опасно. Мы уже видели слишком много людей, которые погибли. Так что делайте все возможное, чтобы оставаться в помещении, чтобы сохранять прохладу!”

По ее словам, Cal OES имеет договоренности о взаимопомощи между государственными и местными пожарными службами, “прилагая огромные усилия для обучения быстрых спасательных бригад на воде”.

“Поэтому, если вы отправитесь на воду, там будет много местных команд, но мы не хотим, чтобы они занимались спасательными операциями! Это очень опасно для них и для вас,” – сказала она.

Дайана Крофтс-Пелайо назвала пять ключевых моментов, на которые люди должны обратить внимание для обеспечения безопасности летом:

Получайте оповещения: Calalerts.org

Составьте план: “Поговорите со своей семьей, чтобы убедиться, что ваши малыши и старшие знают, что они будут делать в чрезвычайной ситуации. Какие аварийные маршруты они выберут, где встретятся, если разойдутся.

Соберите «дорожную сумку» на случай, если вам нужно будет очень быстро покинуть дом: например, важные документы, лекарства, еду, воду.

Точно так же составьте «коробку пребывания» на случай, если вам нужно остаться дома. “Это не должно быть слишком дорого,” — сказала она. “Подумайте об этом заранее и соберите воедино все, что будет необходимо.”

“Помогайте другим.” Дайана Крофтс-Пелайо предложила делиться только официальными ресурсами через телефонные звонки, сообщения в социальных сетях и электронные письма.



На брифинге три партнера сообщества Listos California поделились опытом предыдущих столкновений с экстремальными погодными условиями. Жаклин Нуши из центра готовности к чрезвычайным ситуациям Project Camp руководит временными лагерями для детей во время стихийных бедствий, обеспечивая поддержку и безопасную среду для семей.

Она рассказала, что ключевой урок, который она и другие менеджеры по чрезвычайным ситуациям усвоили, заключался в том, что важно дать детям знания и навыки преодоления трудностей — “отличный способ развить внимательность и готовность”.

“Дети лучше всех умеют готовиться и несут ее домой в свои семьи. Они очень живучи. Удивительно видеть, как они проходят через то, через что им приходится пройти.”

Жаклин Нуши также рассказала, как много лет назад, до пожара Слейтер в Хэппи Кэмп (округ Сискью) в 2020 году, она распространяла некоторые из материалов Listos listoscalifornia.org.

“После того пожара я оказалась в местном центре помощи,” — сказала она. “Эта информация спасла нас!”

“Материалы Listos, справочники по стихийным бедствиям, очень легко читаются, очень, очень по делу и излагают информацию очень простым языком,” — пояснила она. “Этот материал очень прост, его нетрудно прочитать, его нетрудно понять.”

Джордж Эрнандес Мехиа, директор CORE (Организация помощи сообществам, CORE, Community Organized Relief Effort) по чрезвычайным операциям, сказал, что при подготовке к пожарам в округе Сискью в прошлом году выяснилось, что одними из самых больших потребностей была четкая информации о зонах эвакуации или о том, где горят леса.

Он согласился с Жаклин Нуши в том, что важно информировать детей.

“100% наших клиентов пережили стихийные бедствия,” — сказал Питер Тао из Азиатского бизнес-института и ресурсного центра Фресно, который проводит обучение по оказанию помощи при стихийных бедствиях и готовит фермеров и малый бизнес.

“Дело не в том, если, а в том, когда произойдет стихийное бедствие. Всегда будь готов; должен быть план. Делайте снимки, информируйте своего страхового агента о своих опасениях,” – предупредил он.

В дополнение к своей работе по подготовке калифорнийцев к экстремальным погодным условиям, штат также выделил сообществам 200 миллионов долларов на создание “центров устойчивости” (Resilience centers).

Приглашенные спикеры настоятельно рекомендовали ознакомиться с материалами т.к. не исключено, что этим летом кому-то придется воспользоваться ими в реальной жизни. Поэтому лучше подготовиться заранее.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com