Американские законодатели просят усилить украинский контратакующий удар кассетными бомбами из США. Об этом сегодня пишет Украинская служба новостей VOA.

Американские законодатели из Хельсинкской группы обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой передать Украине кассетные боеприпасы, разработанные в Соединенных Штатах и не использованные во времена Холодной войны. Это разрушительное оружие запрещено к производству и использованию отдельным соглашением, ратифицированным более чем 120 странами мира, однако, согласно сообщениям украинского правительства и неправительственных организаций, оно было неоднократно применено Россией против Украины. США, Украина и Россия не являются подписантами соглашения о запрете использования кассетных снарядов.

Представители обеих партий, обратившиеся к Байдену, считают, что кассетные боеприпасы могут помочь ВСУ прорвать укрепленные российские линии, которые стоят на пути контратаки, сообщает Foreign Policy. Письмо подписали Джо Уилсон, Стив Коэн и Виктория Спартц.

По информации источников издания NBC News, объявление о предоставлении таких боеприпасов может быть сделано уже через несколько дней, в начале следующего месяца. Также издание цитирует должностных лиц, согласно сообщениям которых, США рассматривают предоставление Украине более современного варианта боеголовок класса “земля-земля” – DPICM. Взрываясь, они рассеивают множество бомб меньшего размера на широких территориях (размером нескольких футбольных полей), нанося более масштабные разрушения и поражая даже бронированные машины.

Ограничения на использование такого оружия были обусловлены масштабом поражений, которые наносят такие бомбы, так как существует значительный риск ущерба для гражданского населения. Также неразорванные бомбы могут взорваться задолго после боя и ранить или убить гражданских людей через месяцы или даже годы после использования.

По информации NBC News, срок годности многих кассетных снарядов в США скоро истекает. Поэтому двухпартийная группа членов Конгресса отправила письмо с просьбой к Джо Байдену предоставить Украине “неиспользованный огромный арсенал на службу украинской победе и восстановлению мира в Европе”.

Вместо этого конгрессмен Джейсон Кроу, член Комитета Палаты представителей США по Вооруженным силам, в письме к министру обороны США Ллойду Остину просит публичного обсуждения предоставления такого типа оружия.

Президент США пока не комментировал возможность поставки Украине кассетных боеприпасов. В администрации, как сообщал Голос Америки, существовали разногласия относительно того, следует ли поставлять кассетные боеприпасы.