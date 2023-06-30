Мероприятия и фейерверки на День независимости в районе Сакраменто и Тахо

Публикуем список событий и фейерверков во время празднования Дня независимости в регионе Сакраменто.

Город Citrus Heights: суббота, 1 июля

В городе Citrus Heights состоится мероприятие «Stars & Stripes Celebration» в парке Van Maren в субботу, 1 июля, начиная с 18:00. Будут представлены фургоны с уличной едой и зона для детей. Фейерверк начнется в 21:45.

Празднование Дня независимости в городе Ранчо Кордова: понедельник, 3 июля, и вторник, 4 июля

Празднование Дня независимости в городе Ранчо Кордова предлагает разнообразные мероприятия, включая дорожную гонку и парад по улице Coloma, концерты, карусели и фейерверки в парке Hagan. В понедельник будут проводиться бесплатные полеты на воздушных шарах с 16:00 до 20:00.

Фейерверки и представления с дронами будут проходить как в понедельник, так и во вторник, начиная с 21:45. Билеты на мероприятие и парковку можно приобрести онлайн.

Празднества в Elk Grove: вторник, 4 июля

Празднества в Elk Grove начнутся в 18:00. Велопарад «Let Freedom Ride» начнется в 18:00, за которым последует выступление кавер-группы 90-х и 2000-х годов Y2YAY.

Фейерверк начнется в 21:40.

Фолсом: 1-3 июля

Традиционное родео Folsom Pro пройдет в выходные дни Дня независимости. Вместе с родео-шоу будут проводиться вечерние фейерверки.

Квартальная вечеринка в районе Мидтауна в Сакраменто: 4 июля

Вечеринка «квартального района» в парке New Era Boulevard будет включать выступление фаер-дансеров, фейерверки, уличная еда и выпивка. Мероприятие пройдет с 19:00 до 22:00.

Графство Йоло, Западный Сакраменто: вторник, 4 июля

В парке Sutter Health в Западном Сакраменто будет организована пикник-зона для семей. Продавцы будут размещены по всему стадиону, а уличные фургоны с едой будут стоять на поле и в других местах стадиона. В киосках можно будет приобрести еду и напитки.

Фейерверки начнутся в 21:30.

Графство Плейсер, город Колфакс: понедельник, 3 июля

Празднование Дня независимости пройдет в центре города Колфакс с 14:00 до 23:00. В рамках мероприятия будут представлены различные продавцы, мастерские, надувной замок, скалодром и парады. Фейерверк начнется в 21:30.

Фейерверки в Розвилле: вторник, 4 июля

Мероприятия в Розвилле начинаются с парада в 9:00 в центре города.

Фейерверки будут проведены на территории The Grounds. Будут предоставлены развлечения и закуски. Фейерверки начнутся между 21:15 и 21:30.

Празднование в Линкольне: вторник, 4 июля

Традиционное мероприятие для всей семьи состоится в парке McBean Memorial в Линкольне. В 9:00 начнется праздничный парад, а фейерверки ожидаются в 21:30.

Празднование в Тахо-Сити с дрон-шоу: вторник, 4 июля

Мероприятие в Тахо-Сити начнется в 10:00 утра в Commons Beach Park с парада, а затем будет проведено множество активностей, включая пляжные игры, розыгрыш призов, еду и напитки, музыку и шоу с дронами. В 21:30 начнется фейерверк с музыкальным сопровождением.