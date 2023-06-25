Подразделения ЧВК «Вагнер» покидают Воронежскую область

Также наемники ЧВК «Вагнер», взявшие в Ростове-на-Дону под контроль здание штаба Южного военного округа, вечером 24 июня начали покидать город, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в «Телеграме» заявил, что подразделения ЧВК «Вагнер» покидают регион. По его словам, передвижение происходит без эксцессов.

Напомним, что ранее пресс-служба Пригожина опубликовала в своем телеграм-канале аудиосообщение от имени главы ЧВК «Вагнер», где, голос, предположительно принадлежащий Пригожину, говорит следующий текст:

«ЧВК “Вагнер” хотели расформировать. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

Позднее в российской прессе появились сообщения со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что уголовное дело против Евгения Пригожина будет закрыто, бойцов ЧВК «Вагнер» не будут преследовать в уголовном порядке, они смогут перезаключить контракты с МО РФ, а сам Пригожин по договоренности с Лукашенко отправится в Беларусь.

В свою очередь корреспонденты многих СМИ передают из Ростова-на-Дону, что наемники ЧВК «Вагнер», ранее взявшие здесь под контроль здание штаба Южного военного округа, вечером 24 июня начали покидать город.