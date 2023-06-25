Блинкен: российский кризис продемонстрировал «реальные трещины» в системе власти Путина

Госсекретарь также подчеркнул, что беспорядки в России являются ее «внутренним делом», пишет VOA.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что российский кризис, связанный с попыткой мятежа наемников ЧВК «Вагнер» против Кремля, выявил «реальные трещины» в системе власти президента России Владимира Путина после того, как тот был вынужден пойти на сделку вопросу об по амнистии для руководителя мятежников.

В ряде телеинтервью глава внешнеполитического ведомства напомнил, что напряженность, которая привела к мятежу ЧВК «Вагнер» под руководством лидера группы Евгения Пригожина, нарастала в течение нескольких месяцев и что беспорядки могут повлиять на возможности Москвы вести боевые действия в Украине.



«Наше внимание решительно и неустанно сосредоточено на Украине, чтобы гарантировать, что у нее есть все необходимое для самообороны и возвращения территорий, захваченных Россией», – сказал Блинкен каналу NBC, выступая в программе «Meet the Press» («Встреча с прессой»).



«Мы видим, что трещины в российской системе выходят на поверхность. Пока еще слишком рано говорить о том, чем и когда это закончится. Но, безусловно, есть множество новых вопросов, на которые Путину придется отвечать в ближайшие недели и месяцы», – пояснил госсекретарь.



К тот же день, выступая на канале ABC, что раскол и смятение в России «могут затруднить» военные действия российских войск в Украине.



В интервью каналу CBS Блинкен констатировал, что группа «Вагнер» и ее лидер Евгений Пригожин в выходные дни бросили «прямой вызов власти Путина».



«… Это демонстрирует глубокие проблемы, это выявляет реальные трещины», – сказал Блинкен.



По словам госсекретаря, потрясения, вызванные беспрецедентным вызовом власти Путина со стороны боевиков ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным, возможно, еще не закончились и могут затянуться на недели или даже месяцы.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что по указанию президента он поручил своей команде взаимодействовать с российской стороной, чтобы обеспечить защиту американского персонала, а также всех американских граждан в России.



«Президент собрал вчера не только Совет национальной безопасности, но и лидеров наших ключевых союзников и партнеров, – сообщил Блинкен. – Он поручил всем нам сделать то же самое. У нас – большое единство целей и единство действий, когда речь идет о поддержке Украины, и именно на этом мы сосредоточены».



Выступая на канале ABC, Блинкен сказал, что «заключительный акт» российского кризиса еще не настал.



«Пока рано судить о том, чем все закончится для боевиков Вагнера», – уточнил он.



Глава Госдепартамента отметил, что президент Джо Байден не пытался связаться с Путиным, подчеркнув, что беспорядки в России являются ее «внутренним делом», и добавил, что в американской ядерной доктрине нет никаких изменений.



Госсекретарь также подчеркнул, что единство действий по поддержке Украины полностью остается в силе.

Тем временем сенатор Бен Кардин заявил, что события, произошедшие в России в выходные дни, подчеркивают необходимость продолжать оказание помощи Украине.



«Для Украины настало критически важное время. Результаты ее контрнаступления определят, как будет складываться ситуация в ближайшие год или два, – сказал Кардин, входящий в сенатский Комитет по международным отношениям, в интервью каналу Fox. – Поэтому невероятно важно, чтобы мы продолжали оказывать поддержку (Украине) и чтобы события в России не сбивали нас столку относительно потребностей украинцев».