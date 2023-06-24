Пригожин: «Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря»

Пресс-служба главы белорусского режима Александра Лукашенко распространила сообщение, что это он уговорил Пригожина развернуть своих наемников и что это «абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК “Вагнер”», пишет VOA.

Пресс-служба Пригожина опубликовала в своем телеграм-канале аудиосообщение от имени главы ЧВК «Вагнер», где, голос, предположительно принадлежащий Пригожину, говорит следующий текст: «ЧВК “Вагнер” хотели расформировать. За сутки мы прошли не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».



Это аудиосообщение Пригожина было опубликовано в Telegram в 20:25 вечера по московскому времени.



За несколько минут до этого агентство Интерфакс распространило сообщение пресс-службы Александра Лукашенко, в котором утверждается, что Пригожин принял предложение Лукашенко об остановке движения бойцов «Вагнера» и деэскалации.



Согласно этому пресс-релизу, Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, которые «длились в течение всего дня, в результате чего стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России».

До этого Лукашенко утром в субботу созванивался с Путиным, и по сообщению пресс-службы Лукашенко, «президент России Владимир Путин утром в субботу проинформировал Лукашенко о ситуации на юге России. Главы государств договорились о совместных действиях, после чего Лукашенко провел переговоры с Пригожиным».



«На данный момент на столе – абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», – говорится в заявлении.



Пригожин в своем аудиосообщении не сказал ни слова о посредничестве Лукашенко.



Радио «Свобода» пишет, что официальные представители российских властей пока не комментировали ни сообщение Пригожина, ни информацию пресс-службы Лукашенко.