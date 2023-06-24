Зеленский: “Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость”

Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя потом получит. Об этом 24 июня написал в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский.



«Каждый, кто выбирает путь зла, разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны – и не может удержать их от бегства и предательства, когда жизнь сопротивляется. Терроризирует ракетами, а когда их сбивают – унижается, чтобы дали Шахеды. Унижает людей и бросает на войну сотни тысяч – чтобы наконец забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил», – отметил президент Украины.



Он подчеркнул, что Россия долго маскировала пропагандой своей слабости и глупости своего правления.

«А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь. И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен», – заявил лидер Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере на фоне событий 24 июня в России отметил, что пришло «время отказаться от ложного нейтралитета и страха перед эскалацией».

«Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите. Время отказаться от ложного нейтралитета и страха перед эскалацией; дать Украине все необходимое оружие; забыть о дружбе или бизнесе с Россией», – заявил министр иностранных дел Украины.

Он подчеркнул, что пришло время положить конец злу, которое все презирали, но боялись его уничтожить.



Россия: раскол элит слишком очевиден



Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает в своем Твиттере, что «контртеррористическая операция Пригожина [Вагнер] на территории России уже привела к захвату Ростова, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа и “СВО”».



«Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный «антиПригожин» (группа Путина и кооператив «Озеро»). В России все только начинается», – отметил Михаил Подоляк.



Он подчеркнул также, что события получили в России широкую и даже оскорбительную юридическую оценку со стороны ЦСО ФСБ, Национального антитеррористического центра, Генпрокуратуры.



Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин отметил, что Путин, по его информации, уже эвакуирован на Валдай, вслед за ним покидают Москву на своих бизнес-джетах и представители российской «элиты».



«Кровавый тиран вцепился мертвой хваткой в свой трон и готов убивать население уже русских городов – все видели видео взрывов в Воронеже и Ростове-на-Дону, кадры расстрела обычной семьи бойцами Росгвардии. […] Фронт начинает рушиться – деморализованные и лишённые управления солдаты армии РФ просто оставляют свои позиции. В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления», – сделал запись в Телеграм-канале командир РДК.



Он отметил, что «новое Смутное время настало» и призвал всех сторонников РДК к активным действиям.



«У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины», – заявил Денис Капустин.



Руководитель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня заявил, что министерство обороны России нанесло ракетный удар по лагерям Вагнер. После публикации видеокомментария Евгений Пригожин отметил 24 июня, что бойцы ЧВК Вагнер взяли под контроль штаб южного военного округа в Ростове-на-Дону и «идут на Москву».



В пророссийских телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором глава ЧВК Вагнер разговаривает с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и замначальника ГУ ГШ Владимиром Алексеевым.



Президент России Владимир Путин обратился к народу, назвав действия ЧВК и ее лидера отступничеством и ударом в спину России.



«И потому действия, которые раскалывают наше единство – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сейчас борются на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу», – сказал президент России.



Владимир Путин провел телефонные разговоры с главами Беларуси, Казахстана и Турции и проинформировал их о ситуации в стране, сообщает российская пресса. Как сообщают региональные медиа, президент Казахстана Касымжомарт Токаев назвал происходящее “внутренним делом России”.



Представители официальной российской власти поспешили высказать свою поддержку словам и действиям президента России.

Тарас Бурноc, VOA