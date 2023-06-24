Подразделения и техника ЧВК “Вагнер” вошли в Липецкую область

По территории Липецкой области, находящейся в 400 км от Москвы, зафиксировано передвижение военной техники ЧВК “Вагнер”. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

“Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет”, – уточнил Артамонов.

Чиновник также призвал жителей области не покидать свои дома и отказаться от поездок на любом транспорте.

По информации телеграм-канала Sota, в Липецкой области начали перекапывать дороги, ведущие к Москве. Является ли это инициативой центральных властей или на это пошли местные власти, пока неясно.

Тем временем власти Калужской области заявили об ограничении автомобильного движения по дорогам региона на территориях, прилегающих к границам региона с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями. “Прошу воздержаться от передвижения на личном автотранспорте по указанным дорогам без крайней необходимости. О дальнейших изменениях буду своевременно вас информировать”, – написал в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша.

В России уже почти сутки продолжается то, что власти называют “военным мятежом”, а эксперты – попыткой военного переворота, организованной главой ЧВК “Вагнер” Евгением Пригожиным, и возможным началом гражданской войны. Пригожин обвинил руководство минобороны РФ и генштаба в некомпетентности и отправил подчиненные ему части на Москву – на данный момент вагнеровцы контролируют Ростов-на-Дону и ведут бои в Воронежской области. Владимир Путин назвал действия Пригожина “изменой” и “предательством”, в нескольких регионах России, в том числе в Москве, был введен в действие режим контртеррористической операции.

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