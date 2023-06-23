Зеленский приказал уволить подозреваемого во взяточничестве одесского военкома, чья семья обогатилась во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному в срочном порядке уволить начальника Одесского областного военкомата Евгения Борисова, чья семья приобрела недвижимость в Испании и элитные авто во время полномасштабной войны.

“Дал срочное поручение главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского “военкома” – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся страна”, – заявил Зеленский в своем телеграм-канале.

Кроме того, он поручил создать комиссию под руководством первого замминистра обороны Украины, которая должна проверить всех военкомов во всех регионах страны, чтобы “они не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте”.

Днем ранее издание “Украинская правда” опубликовало расследование о семье одесского военкома Евгения Борисова, члены которой, по данным издания, приобрели парк элитных авто и недвижимость в Испании на сумму более чем $4,5 млн во время полномасштабной российской агрессии.

В тот же день в эфире программы Радио Свобода “Свобода Live” руководительница объединенного пресс-центра Оперативного командования “Юг” Наталья Гуменюк сообщила, что служебная проверка Евгения Борисова не выявила оснований для отстранения его от должности. “Поэтому он продолжает исполнять свои обязанности. Далее идет следствие или расследование других правоохранительных органов, к которым мы не имеем отношения и вмешательства в их деятельность”, – уточнила она.

О том, что семья Евгения Борисова приобрела недвижимость в Испании и элитные автомобили во время войны в Украине, заявил в апреле 2023 года бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосейчук.

Вскоре Борисова, который работал начальником Одесского областного военкомата с 1996 года, отстранили от должности, а в начале мая этого года Госбюро расследований Украины завело на него дело по факту злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (часть 5 статьи 426-1 УК Украины). По данным следствия, военком за вознаграждение давал указание подчиненным освобождать от призыва подлежащих мобилизации жителей Одесской области. Если вина Борисова будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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