Байден вновь подчеркнул безответственность намерения Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси

Глава Белого дома вновь подчеркнул «абсолютную безответственность» намерения Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден вновь подчеркнул «абсолютную безответственность» намерения российских властей разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Беседуя с журналистами в субботу, глава Белого дома напомнил, что уже не раз высказывался по этому вопросу.



«Это абсолютно безответственное» (решение), – сказал глава Белого дома.



Президент также прокомментировал вопрос о вступлении Украины в НАТО.



«Они [Украина] должны соответствовать тем же стандартам, [что и остальные члены Североатлантического альянса], – пояснил он. – Так что я не буду упрощать. Я думаю, что они сделали все, что касается демонстрации способности к военной координации, но остается вопросы о том, безопасна ли их система, не коррумпирована ли она и соответствует ли она всем стандартам любой другой страны НАТО».



Президент выразил уверенность в способности Украины достичь стандартов страны-члена НАТО, подчеркнув вместе с тем, что вступление в альянс не происходит автоматически.



Комментируя визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай, Байден отметил, что, по его мнению, главе американской дипломатии удастся ослабить напряженность в отношениях с Пекином.