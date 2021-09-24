По данным ФБР, на фоне пандемии количество убийств в США выросло почти на 30%

По данным ФБР, уровень убийств в 2020 году вырос на 29%, но общий уровень все равно намного ниже, чем за период 1970-х – начала 1990-х годов. Другие исследования показывают, что количество убийств во многих крупных городах в этом году продолжало расти, хотя и более медленными темпами.

Как пишет KATU, эксперты считают, что трудно связать тенденции преступности с конкретными причинами, но некоторые факторы могли способствовать увеличению количества убийств. Уровень убийств рос в первые месяцы 2020 года, особенно резко он вырос в конце весны и летом, когда антикоронавирусные меры были ослаблены, а также вспыхнули протесты против полиции в связи с убийством Джорджа Флойда.

Рост убийств особенно был заметен в крупных городах с населениям более 100 000 человек, в них наблюдалось увеличение более чем на 35%, но количество убийств также увеличилось примерно на 25% в городах с населением менее 25 000 человек. По данным ФБР, количество убийств выросло как минимум на 20% во всех географических регионах страны.

В Калифорнии выделяется Окленд, где впервые за почти десять лет количество убийств за год превысило сотню, по сравнению с 66 убийствами за прошлый год.

По мнению экспертов, тенденция роста убийств все-таки замедляется, тем не менее цифры 2021 года вызывают беспокойство.