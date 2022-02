WP: за прошлый год полицейские в США застрелили более тысячи человек

После убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в США участились призывы реформировать полицию. Однако пока количество смертей из-за действий правоохранительных органов остается рекордно высоким, пишет Ануш Аветисян из VOA.

За прошлый год американские полицейские застрелили более тысячи человек. Это больше, чем в любой другой год, начиная с 2015-го, когда газета The Washington Post (“Вашингтон пост”) начала вести подобный подсчет. Но при этом важно отметить, что в стране вырос и уровень преступности. Антирекорд установлен лишь с разницей в несколько десятков застреленных по сравнению, например, с 2019 годом.



Это, по словам экспертов, свидетельствует о том, как сложно сократить количество подобных инцидентов и реформировать работу полиции, несмотря на постоянное внимание общественности и законодателей к проблеме полицейского насилия.



«Причина того, почему цифры остаются такими высокими, несмотря на общественное внимание, заключается в том, что все призывы реформировать полицию особо не поменяли того, как работают полицейские. Они отвечают на экстренные вызовы, останавливают автомобили для проверки. Они по-прежнему не стучат в дверь, входя в дома подозреваемых. Как говорится: ничего не изменится, пока что-то не изменится. Неудивительно, что оружие продолжают использовать с той же частотой», – объяснила в интервью Русской службе «Голоса Америки» профессор по уголовному праву Университета центральной Флориды Джасинта Гау (Jacinta Gau, University of Central Florida).



«Тренировки для правоохранителей должны больше быть направлены на то, чтобы научить полицейских контролировать свои страхи в опасной ситуации. Когда кому-то страшно, реакция развивается по спирали, и люди совершают ошибки. Подобные ошибки полицейских приводят к смерти других. Научившись себя контролировать, они смогут точно оценить уровень опасности и, например, правильно идентифицировать, что в руке подозреваемого: телефон или оружие», – добавила Гау.



The Washington Post (WP) начала собирать информацию об использовании полицейскими смертоносной силы после резонансного убийства Майкла Брауна в Фергюсоне: 18-летнего чернокожего молодого человека, погибшего после того, как в него несколько раз выстрелил белый полицейский. Журналисты собирают информацию не только из официальных досье полицейских, но и социальных сетей и СМИ. С 2019 года ФБР тоже ведет собирает подобные данные, но в связи с тем, что не все отделения полиции сотрудничают с ними, их программа под риском.



Из года в год демографические данные людей, которые были застрелены полицейскими, остаются неизменными: в прошлом году 85 процентов из них были вооружены, 94 процента погибших – мужчины и приблизительно у 14 процентов были проблемы с ментальным здоровьем.

Прошлый год характерен тем, что одной из жертв стала восьмилетняя девочка Фанта Билити, которую полицейские застрелили в пригороде Филадельфии, открыв огонь по машине, в которой находился ребенок.

Призывы реформировать полицию участились после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в 2020 году. По подсчетам The Washington Post, с тех пор были представлены более 400 законодательных инициатив против использования силы полицейскими.

Профессор уголовного права Сент-Луисского университета Джозеф Шафер (Joseph A. Schafer, Saint Louis University) в интервью Русской службе «Голоса Америки» подчеркнул, что во многом реформировать полицию сложно из-за того, что в США более 18 тысяч департаментов полиции и они функционируют в рамках разных юрисдикций на уровне местных или федеральных властей.

«И федеральные власти не контролируют и не пытаются реформировать многие из этих департаментов. И даже то, что делают штаты – это исторически очень ограниченно. Они предпочитают не вмешиваться в реформы правоохранительных органов, а больше работают на улучшение стандартов профессиональной подготовки. И федеральные, и местные власти предпочитают давать рекомендации и мотивировать сотрудников следовать им вместо того, чтобы вводить обязательные правила и требовать выполнять их. Еще я бы добавил бы, что рано говорить об эффективности подобных реформ, так как понадобится несколько лет, чтобы мы увидели реальные результаты», – сказал Шафер.