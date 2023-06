Что произойдет, если Верховный суд США запретит “позитивные меры”?

Верховный суд США должен вынести решение до конца июня по двум делам, оспаривающим использование позитивных мер (Affirmative action) – также называемая позитивной дискриминацией практика или политика предоставления преимуществ лицам, принадлежащим к группам, считающимся обездоленными или подвергающимися дискриминации – при поступлении в колледжи Гарвардского университета и Университета Северной Каролины.

Большинство экспертов считают, что консервативное большинство, обладающее преимуществом 6-3, вынесет решение против школ, возможно, разрушая 40-летний юридический прецедент, начавшийся еще в 1978 году и поддерживающий учет расы при приеме в колледжи.

В зависимости от решения суда влияние на разнообразие в высшем образовании может быть значительным. Многие учебные заведения, которые в течение последних 45 лет рассматривали расу как один из факторов при оценке абитуриентов, утверждают, что это необходимо для создания разнообразия в кампусах.

Штаты, где позитивные меры при поступлении в колледжи были запрещены, например Калифорния, пробовали другие меры, чтобы открыть доступ для студентов из числа меньшинств, но говорят, что ничто не работает так, как позитивные меры с учетом расовой принадлежности.

На еженедельном брифинге EMS 26 мая эксперты из ведущих организаций страны, занимающихся гражданскими правами и доступом в колледжи, объясняли влияние предстоящего судебного решения и обсудили альтернативы достижению разнообразия без этого важного инструмента.

В октябре прошлого года консервативный активист Эдвард Блум, президент организации «Студенты за справедливое поступление», подал иск против Гарварда, утверждая, что он дискриминирует абитуриентов азиатского происхождения. Суды низшей инстанции не нашли доказательств этого утверждения, и ни один студент не дал показаний против текущей расовой политики в Гарварде или в отдельном иске с участием Университета Северной Каролины.

Тем не менее, учитывая консервативное большинство в Верховном суде, многие ожидают прекращения этой политики, которая, по словам сторонников, помогла увеличить прием в колледжи и университеты для групп этнических меньшинств.

“Прогрессисты, патриоты и свободные мыслители всех цветов кожи, вероисповеданий и сексуальных ориентаций должны объединиться в борьбе за сохранение основных американских принципов инклюзивности и мультикультурной демократии,” — заявила адвокат по гражданским правам Лиза Холдер, президент Общества равной справедливости (EJS) в Окленде, Калифорния.

Она отметила, что позитивные меры — это лучший способ избавиться от исторического наследия неравенства и дискриминации в высшем образовании, добавив, что без позитивных мер калифорнийские школы стали бы более сегрегированными.

“Мы рассматриваем школы апартеида, в которых цветные дети не имеют доступа к возможностям. Это не по-американски,” — сказала она. Холдер отметила единодушное мнение социологов о том, что разнообразная образовательная среда на 35% более продуктивна, чем более однородная.

Студенты, которые давали показания в высоком суде как по делу Гарварда, так и по отдельному иску, касающемуся Университета Северной Каролины, который также был подан группой Блюма, подчеркивали преимущества участия в более разнообразном студенческом сообществе.

В своем решении от 1978 года Верховный суд постановил, что использование школами политики позитивных мер для повышения разнообразия учащихся является конституционным.

Томас Саенс, президент Мексиканско-американского фонда правовой защиты и образования (MALDEF) и бывший член Совета по образованию округа Лос-Анджелес, где он проработал два десятилетия, опасается, что нынешний суд готов отменить этот давний прецедент.

“Мы не знаем, когда он случится,” — сказал Саенс. “Но, учитывая изложенные судом взгляды на политику позитивных мер, учитывающую расовые интересы, он ожидает, что судьи отменят его так же, как они сделали это в прошлом году с решением Доббса по делу Роу против Уэйда (запрет права на аборт).

“Я считаю это вероятным исходом,” — сказал он, отметив, что Верховный суд трижды возвращался к вопросу о позитивных мерах с учетом расы в высшем образовании. Каждый раз большинство суда подтверждало, что прецедент Бакке 1978 года продолжает оставаться законом.

“Поэтому отмена этого прецедента была бы экстраординарной и сравнима с решением Доббса в прошлом году,” — сказал Саенс.

Он также считает, что противники позитивных мер будут стремиться расширить обоснование суда.

“В этом деле ничего не говорится о позитивных мерах в сфере занятости или заключения контрактов. И любой, кто утверждает обратное, вводит вас в заблуждение,” — сказал Саенс.

Джон С. Янг, президент и главный исполнительный директор организации Asian Americans Advancing Justice (AAJC), повторил, что суды низшей инстанции не нашли доказательств дискриминации американцев азиатского происхождения в процессе приема в Гарвард, что является основанием для иска.

“Процесс приема с учетом расы остается необходимым для обеспечения того, чтобы одинаково квалифицированные учащиеся из цветных сообществ имели такой же доступ, как и привилегированные белые учащиеся,” — сказал Ян.

Он отметил, что 28% поступающих в Гарвардский класс составляют американцы азиатского происхождения, и их число увеличилось в четыре раза с 1978 года, когда было принято решение Бакке.

“Любое предположение о том, что американцы азиатского происхождения каким-то образом подвергаются дискриминации, просто опровергается этими простыми фактами,” — продолжил Ян. Он ожидал, что если позитивные меры будут отменены, разнообразие кампуса в Гарварде уменьшится с 14% до 6% для чернокожих и с 14% до 9% для латиноамериканцев.

“В конце концов, мы должны признать, что мы не живем в расово-слепом обществе. Наш жизненный опыт не должен обсуждаться,” — сказал Ян.

Президент некоммерческой организации The Campaign for College Opportunity Мишель Сикейрос выступает за более широкий доступ в колледжи для цветных студентов с 2004 года. Она сказала, что прошло не так много времени, когда женщинам, чернокожим, латиноамериканским студентам, студентам из числа коренных народов и азиатско-американским студентам просто разрешали посещать университеты.

“Позитивные меры сами по себе никогда не предназначались для того, чтобы стать панацеей,” — сказала она,, базирующейся в Калифорнии.

“Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы предоставить всем учащимся равные возможности для получения образования в колледже,” — подчеркнула она, добавив, что с ожидаемым постановлением SCOTUS необходимо будет сделать больше, чтобы университеты не дискриминировали цветных студентов.

Мишель Сикейрос также указала, что консервативные противники позитивных мер ничего не могут сказать о традиционном поступлении, которое может составлять четверть или более всех поступлений в школы Лиги плюща, такие как Гарвард, или о рекрутерах, посещаемых исключительно богатыми, состоятельными и преимущественно белыми.

“В высшем образовании существует множество практик, которые следует оспаривать и устранять,” — сказала Мишель Сикейрос. “Очень жаль, что именно «Позитивные меры” сегодня подвергается нападкам.”

Елена Кузнецова, SlavicSac.com