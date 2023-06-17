Рост числа мигрантов каждый год, спасающихся от повышения уровня моря, экстремальных погодных условий и других изменения климата крайней, нищеты и растущего авторитаризма, является общемировым явлением, начиная от берегов Греции до южной границы США, границ Турции, Северной Африки и заканчивая всей Америкой, а не только кризисом, который можно свести к южной границе Соединенных Штатов.

На это все чаще обращают внимание те, кто пытается найти безопасность и выжить среди растущих популистских и нативистских движений в странах Европы и большей части Запада.

Переход через границы ужесточается, что усугубляет и без того тяжелые гуманитарные и политические аспекты этого кризиса. Чтобы понять, почему существует миграционный кризис и что можно и нужно с ним делать, EMS провела брифинг 19 мая с приглашенными экспертами, которые поделились своим мнением и опытом в отношении того, что является одним из центральных вопросов нашего времени.

Сьюзан Фрацке, старший политический аналитик Международной программы Института миграционной политики, отметила, что потоки мигрантов за последнее десятилетие не только выросли, но и стали более глобальными по своим масштабам.

“Люди ищут убежища,” — говорит она. “Люди не просто переезжают в страну прямо через границу… или даже в одну или две страны дальше. Люди ищут убежища, на самом деле, по всему миру.”

Только в прошлом году Европа приняла почти 1 миллион заявлений о предоставлении убежища от беженцев из Сирии, Афганистана, Колумбии и Венесуэлы. И это помимо 4 миллионов украинцев, которые переселились Европу после российского вторжения более года назад.

В настоящее время Турция является домом для от 4 до 6 миллионов мигрантов и беженцев, помимо того, что она является основным транзитным коридором для тех, кто ищет путь в Европу. В Латинской Америке около 7 миллионов венесуэльцев расселились по континенту, многие из них поселились в Колумбии и Перу.

Из-за запретительной и устаревшей политики иммиграции и убежища миллионы людей вынуждены путешествовать по опасным маршрутам и через страны нелегально в поисках лучшей жизни, поясняет Сьюзан Фрацке.

“Людям не хватает законных путей для перемещения по всему миру,” — отметила она, пояснив, что большинство развитых стран налагают ограничения на работу и семью для потенциальных мигрантов, они отдают предпочтение квалифицированным рабочим и нуклеарным семьям, оставляя за бортом наиболее уязвимых, которые нередко оказываются в руках контрабандистов. и организованной преступности.

И эта политическая структура, отмечает она, способствует сценам хаоса, наблюдаемым, например, вдоль южной границы США или в Греции, где в мае были выявлены случаи, что власти бросают мигрантов в море в нарушение международного права прав человека.

Все это происходит в связи с тем, что Всемирная метеорологическая организация заявляет, что следующие пять лет, вероятно, будут самыми жаркими за всю историю наблюдений, поскольку установится модель Эль-Ниньо, угрожающая более проливными ливнями, продолжительными и смертоносными периодами жары и более интенсивными периодами засухи и лесных пожаров.

“Это будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды,” — предупредил Петтери Таалас, генеральный секретарь метеорологической организации. “Нам нужно быть готовыми”.

“Нет абсолютно никаких сомнений в том, что изменение климата приводит к глобальному перемещению населения,” — сказала Амали Тауэр, основатель и исполнительный директор некоммерческой организации Climate Refugees, отметив, что каждый год около 23 миллионов человек перемещаются из-за климатических и погодных явлений. И хотя многие из этих людей остаются внутренне перемещенными лицами в своих странах, от 80% до 90% трансграничных беженцев во всем мире прибывают из стран, которые считаются наиболее уязвимыми к изменению климата.

Несмотря на это, климатический беженец по-прежнему не является признанной правовой категорией в соответствии с международным правом. В соответствии с Конвенцией о беженцах 1951 года лица могут искать убежища только на основании преследования по признаку расы, религии, принадлежности к определенной группе (например, сексуальной ориентации) или политических убеждений.

Эмали Тауэр отмечает, что многие лица, ищущие убежища за границей, часто неохотно ссылаются на климат в качестве движущей причины своих заявлений, и реальность, по ее словам, побудила ее создать свою организацию.

“Сами беженцы открыли мне, насколько важными факторами являются изменение климата и ухудшение состояния окружающей среды,” — сказала она.

Ссылаясь на исторический расизм и наследие колониализма, Эндрю Розенберг, доцент кафедры политологии Университета Флориды и автор книги «Нежелательные иммигранты: почему расизм сохраняется в международной миграции» говорит, что растущая антипатия к мигрантам на большей части Запада, вероятно, будет расти по мере увеличения числа мигрантов, давая пищу “предприимчивым политикам, стремящимся оседлать волну популистского недовольства и прийти к власти путем обещание еще больше ужесточить границы”.

“Учитывая условия предрассудков, неравенства и негодования на Глобальном Севере, — предположил он, — я думаю, маловероятно, что у Запада будет политическая воля, чтобы помочь.”

Вместо этого, по словам Амали Тауэр, многие инвестируют в ужесточение своих границ, тратя огромные фонды на укрепление границ, но не в климатическое финансирование, которое в противном случае могло бы помочь развивающимся странам более эффективно переносить ущерб, нанесенный изменением климата.

“Можно сказать, что безопасность границ — это их климатическая политика,” — считает она.

Это возлагает большую часть бремени на плечи более бедных стран, в которых сегодня проживает примерно 80% из более чем 100 миллионов переселенцев во всем мире, даже несмотря на то, что они борются с растущими последствиями изменения климата, стоимость которого, по некоторым оценкам, превышает 6 трлн долларов США в мировую экономику. Большая часть этого приходится на страны с низким уровнем доходов, которые в наименьшей степени способствовали глобальному потеплению.

Для Хоссейна Аязи, политического аналитика программы “Глобальная справедливость” Калифорнийского университета в Беркли, это слияние переплетенных сил — то, что многие называют “поликризом” — приводит к нескольким важным вопросам, главный из которых: как страны Глобального Юга повышают устойчивость к климатическому кризису?

Ранее в этом году Аязи и его коллеги опубликовали результаты опроса о том, как экологические и сельскохозяйственные организации Африки решают этот вопрос. Многие указывали на появление локальных экономик, построенных на устойчивых продовольственных системах, и на отказ от добычи ресурсов, включая ископаемое топливо, которое обычно обогащало более богатые страны за счет местных экосистем и глобального климата.

“Это фактически означает преобразование самих условий, которые вызывают переселение,” — сказал Аязи, отметив, что поддержка таких усилий более богатыми странами является ключом к решению как климатического кризиса, так и смягчению вызванной климатом миграции.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com