Около Сакраменто застрелен выходец из Таджикистана, работавший дальнобойщиком

В минувший четверг у северокалифорнийского городка Латроп (находится в 50 милях южнее Сакраменто) погиб 37-летний иммигрант из Узбекистана Ильхом Шодиев. Мужчина проживал в Северной Каролине и в момент инцидента доставлял груз компании Amazon по межштатному шоссе I-5.

Со слов полиции, управляя большегрузной фурой, Шодиев был застрелен неизвестным, после чего его трак сошел с магистрали и врезался в стоявшие около одного из местных предприятий автомобили.

Свидетели рассказали в СМИ, что это был случай дорожно-транспортного происшествия, но полиция по-прежнему не сообщает мотивов, продолжая поиски подозреваемого в стрельбе.

Представители правоохранительных органов просят свидетелей помочь с раскрытием преступления.

Между тем, на сайте GoFundMe собираются средства в помощь семье убитого. Близкие Шодиева просят помочь супруге дальнобойщика и его двоим маленьким детям.

Сумма сбора объявлена в размере $100 тыс. На данный момент собрано свыше $72 тыс.