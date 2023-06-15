«Россияне должны опуститься на колени – попросить прощения и покаяться»

Архиепископ и митрополит Филадельфийский Борис Гудзяк является не только главой Украинской греко-католической церкви в США, но и активно представляет украинцев в мире. В интервью Украинской службы VOA митрополит Борис рассказал о том, какую роль сыграли католики в том, чтобы украинцы получили возможность найти убежище от войны в США, и о том, как новые члены общин из Украины изменили церковь в Америке.

Общаясь с журналистами VOA, митрополит подчеркнул, что Католическая церковь значительно поддерживает Украину и украинских беженцев. В частности, католики по всему миру оказали страдающей нации помощи на $1 млрд.

“Польша, Словакия, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, где насчитывается 70 миллионов католиков… Католическая церковь часто является крупнейшим провайдером социальных услуг, которыми пользуются миллионы украинских беженцев. И эта глобальная гуманитарная акция очень важна, – сказал митрополит. – …важно, что Папа говорит об этих происходящих (в Украине) зверствах. Несколько раз он сказал очень ясно, что они исходят от россиян, в любом случае он все время об этом говорит”.

Католический епископ также напомнил о роли Святого престола в обмене командиров “Азова” в сентябре прошлого года.

Говоря о помощи США беженцам, Борис Гудзяк сообщил, что у Украинской католической церкви в Америке 200 приходов, и беженцы из Украины в значительной степени повлияли на церковь в США и чрезвычайно сплотили диаспору.

“То есть мир никогда еще не был таким украинским – ни в количестве украинцев, распыленных по миру, ни в сознании. И это нам нужно максимально использовать для победы правды Божьей в Украине, победы справедливого мира”, – считает митрополит.

Отвечая на вопросы о том, как жить рядом с Россией после войны епископ сказал:

“Мы обречены иметь этого северного соседа. И мы должны его изменить. И с нашей помощью он должен стать на колени. И должно извиниться, и покаяться. Иначе мы не будем иметь покоя. У нас не будет мира. Нельзя быть наивным. Надо себя ограждать. Православная церковь в России, российские культурные лидеры, 700 ректоров вузов России подписали документ в поддержку президента Владимира Путина и его военных действий. И другие лидеры тоже не выступают против. Ни один из 300 православных епископов в России не выступил против войны. То есть этот вопрос морального компромисса, моральной коррупции очень глубок”.