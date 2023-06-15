В Конгрессе рассмотрят законопроект о конфискации российских активов для восстановления Украины

По оценкам законодателей, общая сумма замороженных российских активов в мире превышает $300 млрд, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Сенаторы Джим Риш и Шелдон Уайтхаус, совместно с членами Палаты представителей Майклом Макколом и Марси Каптур, в четверг вторично представили законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине с использованием активов, конфискованных у Центрального банка России, и других ее суверенных активов.



«Более чем через год после начала полномасштабной войны России против Украины более 300 миллиардов долларов российских суверенных активов остаются замороженными по всему миру, – сказал член сенатского Комитета по международным отношениям Джим Риш. – Учитывая жестокость России и продолжающиеся военные преступления против украинского народа, будет правильно, если средства российского правительства в США будут изъяты и направлены на помощь Украине в восстановлении ее страны».



«Восстановление экономики Украины… обойдется в сотни миллиардов долларов; вполне логично, что российский режим Путина должен оплатить этот счет», – сказал Уайтхаус.



«Решение о начале неспровоцированной агрессивной войны в Украине было принято Россией и только Россией – поэтому платить должен Путин», – сказал председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.



«Ответственность за бессмысленную и жестокую войну, ведущуюся против Украины, лежит только на России», – сказала сопредседатель украинского кокуса нижней палаты Марси Каптур.



Законопроект, если он будет принят, даст президенту полномочия конфисковать российские активы, замороженнные в США, и передать их для помощи в восстановлении Украины, запретит выделение средств российским организациям, попавшим под санкции, до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб; поручит президенту сотрудничать с союзниками и партнерами над созданием международного компенсационного механизма, а также позволит выделить Госдепартаменту дополнительные ресурсы для работы с партнерами и союзниками за рубежом с целью конфискации дополнительных российских суверенных активов в других странах.