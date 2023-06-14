Сенатор подчеркнул важность единства в противостоянии авторитарной агрессии, пишет VOA.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл выступил в среду на заседании верхней палаты Конгресса, и его выступление было посвящено национальной безопасности страны. Макконнелл, в частности, подчеркнул, что борьба за Украину имеет фундаментальное значение для сдерживания Китая и обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона.



Отметив, что Япония выделила более 7 миллиардов долларов на нужды Украины на фоне состоявшегося в марте визита премьер-министра страны Фумио Кисиды в Киев, а Тайвань предоставил Украине гуманитарную помощь на десятки миллионов долларов, Макконнелл призвал администрацию продолжать вместе со всем Западом противостоять авторитарной агрессии и готовиться к борьбе с новыми угрозами.



«Мы инвестируем в собственный оборонный промышленный потенциал – здесь, в Америке, – чтобы повысить нашу способность конкурировать с Китаем и усилить сдерживание, и что важно, друзья Америки в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе устанавливают более тесные связи друг с другом, – заявил он. – Европа все больше понимает, что у НАТО есть глобальные интересы. Что ключевые мировые театры военных действий связаны между собой. И что вызовы, с которыми мы все сталкиваемся со стороны Китая, не ограничиваются Азией».



Макконнелл подчеркнул, что европейские союзники США пострадают от нестабильности или конфликта в Азии не меньше, а то и больше, чем Америка, и выразил поддержку стратегии НАТО в отношении «вызовов, создаваемых агрессией КНР».



«У Китая могут быть марионетки и государства-клиенты. Но Соединенные Штаты и наши союзники – это друзья с общими интересами. Перефразируя генерального секретаря НАТО Столтенберга: “Лучше иметь друзей”», – резюмировал сенатор.