Калифорния – самый “веселый” штат в США

Компания по финансовым услугам WalletHub провела исследование, в результате которого было установлено, что Калифорния является самым “веселым” штатом в стране.

В своем последнем исследовании, опубликованном в понедельник, компания WalletHub рейтинговала 50 штатов на 100-балльной шкале, присваивая высший балл “признаку наибольшего количества и разнообразия развлечений по доступной цене”.

Штаты были ранжированы по 26 ключевым показателям в категориях развлечений, отдыха и ночной жизни. В рейтинге также учитывалась стоимость классифицируемых мероприятий. Для составления рейтинга WalletHub использовала данные Депаратмента переписи населения США, Бюро экономического анализа США, Национальной службы национальных парков и других источников.

Среди ключевых показателей в категории развлечений и отдыха, которые составляли 80 баллов в рейтинге, были: количество ресторанов на душу населения; количество фитнес-центров на душу населения; и разнообразие учреждений искусства, развлечений и отдыха.

Категория ночной жизни, которая была ранжирована по 20-балльной шкале, включала: среднюю стоимость пива и вина; стоимость похода в кино; и количество музыкальных фестивалей на душу населения.

Вот как распределились штаты по веселости:

Три самых веселых штата в США Калифорния, Флорида и Невада заняли верхние места в списке самых веселых штатов.