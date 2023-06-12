ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях

Украинские и ряд международных медиа сообщают об освобождении нескольких населенных пунктов на участках фронта в Донецкой и Запорожской областях от российской оккупации.



Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 12 июня отметила в телеграм-канале, что «государственный флаг снова поднят над селом Сторожевым» – в Донецкой области.



«И так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», – отметила она.



Также по ее данным, на Бахмутском направлении украинские силы продолжают штурмовые действия – есть успех в районе Берховского водохранилища и продвижение вперед на 250 метров.



Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка, отмечает Анна Маляр в другом сообщении в телеграм-канале.



Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления сообщает в Фейсбуке 12 июня, что были освобождены село Новодарьевка и Благодатное в Запорожской области.



Русская служба «Радио Свобода» также отмечает, что поступают сообщения о взятии еще одного села на том же направлении – Нескучное.



О происходящем контрнаступлении



Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня на совместной пресс-конференции в Киеве вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что Силы обороны ведут контрнаступление против российских войск.



«Контрнаступательные действия соответствующие, происходят в Украине. На какой стадии – я не буду говорить подробно. Считаю, что мы это все будем испытывать», – подчеркнул глава государства, сообщает Суспільне.Новини.



Он также призвал доверять только проверенным и официальным источникам информации.



«Я бы не доверял тем или иным телеграм-каналам. Особенно Путину. Доверять надо нашим военным. Я ежедневно на связи с нашими командующими: Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все настроены положительно. Так и передайте Путину», – подытожил Зеленский.



По данным американского Института изучения войны (ISW), 10 и 11 июня украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.

«Геолокационные кадры и российские источники показали, что украинские силы освободили несколько населенных пунктов в ходе продолжающихся наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Большой Новоселки в западной части Донецкой области. Российские источники сообщили, что украинские силы продолжали наступление к юго-западу от Орехова в Запорожской области, где украинские силы добились успехов в этом районе», – отмечается в отчете Института 11 июня.



В нем также подчеркивается, что украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.



Зондирующие действия и контрнаступление



Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что наступательные действия Украины действительно начались и сейчас ведут разведку боем в Запорожской и Донецкой области.



«Сейчас украинская сторона ведет зондирующие боевые действия незначительным количеством бригад и подразделений, сохраняя основные резервы для наступательных масштабных боевых действий. В зависимости от первого этапа, который может продолжаться от 2 до 3 недель, начнется второй этап основных действий, который может продолжаться от двух до трех месяцев», – говорит Сергей Згурец корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».



Сергей Згурец отмечает, что на данном наступательном этапе есть позитивные результаты.



«Вооруженные силы на отдельных участках обеспечили «пробитие» передовой линии обороны противника. К основным линиям обороны, которые находятся за десять-пятнадцать километров, они еще не дошли. Российская армия вынуждена реагировать на наши действия и подтягивать свои резервы по всем направлениям, где проводят рейды наши подразделения», – подчеркивает Сергей Згурец.



По его словам, если говорить про активизацию военных действий на Запорожском фронте, то можно заметить, что Вооруженные силы Украины намерены «разрезать» сухопутный коридор российских войск в Крым.



«Мы продвинулись от Великой Новоселки, есть боевые действия от Орехова до Токмака, сейчас идут бои по Донецкому направлению за контроль над зоной Бахмута», – подчеркивает Сергей Згурец.



Вместе с тем, он отмечает, что нельзя утверждать, что наступление сконцентрируется исключительно на этих участках фронта.



Он также считает, что ВСУ выполняет сложные операции без поддержки с воздуха, что может сопровождаться большими потерями.



«Эта кампания будет продолжаться 2–3 месяца, она сложная, будут успехи и поражения. Нелинейные боевые действия отвечают чрезвычайному сценарию кампании, чтобы никто не смог спрогнозировать действия противника на том или ином участке фронта», – утверждает Сергей Згурец.



Ожидания от контрнаступления



Заместитель директора моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что общество перегрето ожиданием от контрнаступления.



«Мы находимся в состоянии глобальной информационной спецоперации, которая работает на Россию и на Украину. Понятно, что изначально была задача дезориентировать российское командование и этот процесс до сих пор продолжается. Наша сторона не утверждает, что контрнаступление уже началось, где будет основной удар – никто не понимает», – говорит Алексей Голобуцкий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».



Вместе с тем, он считает, что до конца лета, очевидно с учетом погодных факторов, станут понятны позиции сторон и возможности для переговоров.



«Удастся пройти до Крыма и разорвать сухопутный коридор, или освободить Бахмут и выйти под Донецк, или освободить Луганскую область – это одно условие для переговоров. Наверняка активизируются процессы и попытки начать переговоры. Еще одна ситуация, лучшая для нас, – выйти в Крым», – отмечает Алексей Голобуцкий.



Он отмечает, что Украине нужны будут гарантии безопасности, даже если будут отвоеваны все территории.



«Россия никуда не денется. В любом случае сторонам придется договариваться», – подчеркивает Алексей Голобуцкий.

Тарас Бурноc, VOA