ВСУ освободили ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях

Украинские и ряд международных медиа сообщают об освобождении нескольких населенных пунктов на участках фронта в Донецкой и Запорожской областях от российской оккупации.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 12 июня отметила в телеграм-канале, что «государственный флаг снова поднят над селом Сторожевым» – в Донецкой области.
«И так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю», – отметила она.
Также по ее данным, на Бахмутском направлении украинские силы продолжают штурмовые действия – есть успех в районе Берховского водохранилища и продвижение вперед на 250 метров.
Деоккупированы населенные пункты Благодатное и Макаровка, отмечает Анна Маляр в другом сообщении в телеграм-канале.
Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления сообщает в Фейсбуке 12 июня, что были освобождены село Новодарьевка и Благодатное в Запорожской области.
Русская служба «Радио Свобода» также отмечает, что поступают сообщения о взятии еще одного села на том же направлении – Нескучное.
О происходящем контрнаступлении
Президент Украины Владимир Зеленский 10 июня на совместной пресс-конференции в Киеве вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо подтвердил, что Силы обороны ведут контрнаступление против российских войск.
«Контрнаступательные действия соответствующие, происходят в Украине. На какой стадии – я не буду говорить подробно. Считаю, что мы это все будем испытывать», – подчеркнул глава государства, сообщает Суспільне.Новини.
Он также призвал доверять только проверенным и официальным источникам информации.
«Я бы не доверял тем или иным телеграм-каналам. Особенно Путину. Доверять надо нашим военным. Я ежедневно на связи с нашими командующими: Сырским, Тарнавским, Москалевым, Наевым, Залужным. Все настроены положительно. Так и передайте Путину», – подытожил Зеленский.
По данным американского Института изучения войны (ISW), 10 и 11 июня украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта.
«Геолокационные кадры и российские источники показали, что украинские силы освободили несколько населенных пунктов в ходе продолжающихся наземных атак к югу, юго-западу и юго-востоку от Большой Новоселки в западной части Донецкой области. Российские источники сообщили, что украинские силы продолжали наступление к юго-западу от Орехова в Запорожской области, где украинские силы добились успехов в этом районе», – отмечается в отчете Института 11 июня.
В нем также подчеркивается, что украинские и российские силы продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута и на линии Авдеевка-Донецк.
Зондирующие действия и контрнаступление
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что наступательные действия Украины действительно начались и сейчас ведут разведку боем в Запорожской и Донецкой области.
«Сейчас украинская сторона ведет зондирующие боевые действия незначительным количеством бригад и подразделений, сохраняя основные резервы для наступательных масштабных боевых действий. В зависимости от первого этапа, который может продолжаться от 2 до 3 недель, начнется второй этап основных действий, который может продолжаться от двух до трех месяцев», – говорит Сергей Згурец корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».
Сергей Згурец отмечает, что на данном наступательном этапе есть позитивные результаты.
«Вооруженные силы на отдельных участках обеспечили «пробитие» передовой линии обороны противника. К основным линиям обороны, которые находятся за десять-пятнадцать километров, они еще не дошли. Российская армия вынуждена реагировать на наши действия и подтягивать свои резервы по всем направлениям, где проводят рейды наши подразделения», – подчеркивает Сергей Згурец.
По его словам, если говорить про активизацию военных действий на Запорожском фронте, то можно заметить, что Вооруженные силы Украины намерены «разрезать» сухопутный коридор российских войск в Крым.
«Мы продвинулись от Великой Новоселки, есть боевые действия от Орехова до Токмака, сейчас идут бои по Донецкому направлению за контроль над зоной Бахмута», – подчеркивает Сергей Згурец.
Вместе с тем, он отмечает, что нельзя утверждать, что наступление сконцентрируется исключительно на этих участках фронта.
Он также считает, что ВСУ выполняет сложные операции без поддержки с воздуха, что может сопровождаться большими потерями.
«Эта кампания будет продолжаться 2–3 месяца, она сложная, будут успехи и поражения. Нелинейные боевые действия отвечают чрезвычайному сценарию кампании, чтобы никто не смог спрогнозировать действия противника на том или ином участке фронта», – утверждает Сергей Згурец.
Ожидания от контрнаступления
Заместитель директора моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что общество перегрето ожиданием от контрнаступления.
«Мы находимся в состоянии глобальной информационной спецоперации, которая работает на Россию и на Украину. Понятно, что изначально была задача дезориентировать российское командование и этот процесс до сих пор продолжается. Наша сторона не утверждает, что контрнаступление уже началось, где будет основной удар – никто не понимает», – говорит Алексей Голобуцкий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».
Вместе с тем, он считает, что до конца лета, очевидно с учетом погодных факторов, станут понятны позиции сторон и возможности для переговоров.
«Удастся пройти до Крыма и разорвать сухопутный коридор, или освободить Бахмут и выйти под Донецк, или освободить Луганскую область – это одно условие для переговоров. Наверняка активизируются процессы и попытки начать переговоры. Еще одна ситуация, лучшая для нас, – выйти в Крым», – отмечает Алексей Голобуцкий.
Он отмечает, что Украине нужны будут гарантии безопасности, даже если будут отвоеваны все территории.
«Россия никуда не денется. В любом случае сторонам придется договариваться», – подчеркивает Алексей Голобуцкий.