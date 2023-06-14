Парки штата Калифорния предлагают ряд бесплатных мероприятий

Неделя пройдет с 14 по 18 июня и будет организована Парками штата Калифорния, Лигой спасения секвойи, Парками Калифорнии и Фондом парков штата Калифорния. Недельное мероприятие посвящено 280 паркам штата Калифорния и людям, которые посещают и помогают защищать их. Полный список событий недели и способы участия доступны на сайте.

Неделя парков штата Калифорния, запущенная в 2022 году, предлагает целую неделю специально тематических дней с личными и виртуальными мероприятиями и мероприятиями в парках по всему штату.

Парки штата Калифорния защищают лучшее из естественной и культурной истории штата; более 340 миль береговой линии; самые высокие, самые большие и одни из самых старых деревьев в мире; и пустыни, озера, реки и пляжи. В 280 парках по всему штату проложено более 5 200 миль троп и 15 000 кемпингов, доисторических и исторических археологических памятников, городов-призраков, исторических домов и памятников — все это ждет своего исследования.

Тематические дни Недели парков штата Калифорния, 2023 г.

Среда, 14 июня: Откройте для себя новые возможности.

Четверг, 15 июня: Позаботьтесь о своем здоровье и благополучии.

Пятница, 16 июня: Поддержите устойчивость к изменению климата.

Суббота, 17 июня: Праздник сообщества и культуры.

Воскресенье, 18 июня: Забота о наших общих землях.

Подробнее с информацией можно ознакомиться здесь, на сайте доступен Google translate для перевода почти на любой язык мира.